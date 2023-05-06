Erdoğan: Karadeniz'de Bulduğumuz Gazın Bir Kısmını Gübre Üretiminde Kullanarak, Bu Konuda da Çiftçimizi Rahatlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Mersin’de, “Tabii bütün ahbapları, eş, dost, onları da sandığa götüreceğiz, değil mi? Yalnız kendimiz değil. Ahbabı, eş, dost, onları da. Bak bu bir varlık seçimidir. Bu seçimde teröristlere ülkeyi bırakmayacağız” diye konuştu. Erdoğan ayrıca, “Mersinli çiftçilerimize yaklaşık 3 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yüzde 50’sini karşılayarak çiftçilerimize önemli bir destek daha verdik. Karadeniz’de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak, bu konuda da çiftçimizi rahatlatacağız. Aynı şekilde yem üretimini arttırarak hayvancılığımızı destekleyecek ve et fiyatlarını düşürecek adımlar da atıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Mersin'de, "Tabii bütün ahbapları, eş, dost, onları da sandığa götüreceğiz, değil mi? Yalnız kendimiz değil. Ahbabı, eş, dost, onları da. Bak bu bir varlık seçimidir. Bu seçimde teröristlere ülkeyi bırakmayacağız" diye konuştu. Erdoğan ayrıca, "Mersinli çiftçilerimize yaklaşık 3 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yüzde 50'sini karşılayarak çiftçilerimize önemli bir destek daha verdik. Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak, bu konuda da çiftçimizi rahatlatacağız. Aynı şekilde yem üretimini arttırarak hayvancılığımızı destekleyecek ve et fiyatlarını düşürecek adımlar da atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan bugün Mersin Millet Bahçesi'nde miting düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"BU BİR VARLIK SEÇİMİDİR"

"Sözlerime, bu sabah yaşadıkları hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralanan vatandaşlarıma Allah'tan şifalar diliyorum. Muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletiniz her zaman olduğu gibi onların da yanındadır, yanında olacaktır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir.

Ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin'i seçtik. Buraya Kayseri'den geliyoruz. Kayseri'de bugün katılım neydi biliyor musunuz? 135 bin. Şimdi Mersin'in de resmi rakamlarını aldım, hamdolsun, 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Tabii bütün ahbapları, eş, dost, onları da sandığa götüreceğiz, değil mi? Yalnız kendimiz değil. Ahbabı, eş, dost, onları da. Bak bu bir varlık seçimidir. Bu seçimde teröristlere ülkeyi bırakmayacağız. PKK'ya ülkeyi bırakmayacağız. Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa, bizim de milletimiz var milletimiz. Ben buradan Mersin'in komşuları Karaman'a, Niğde'ye, hemen karşımızdaki Kıbrıs'a da selamlarımızı gönderiyorum. En kısa sürede bu şehirlerimizi de ziyaret edecek, hasret gidereceğiz. Salı günü de inşallah Adana'da olacağız.

"AKKUYU'DAKİ NÜKLEER SANTRALİN YAKIT ÇUBUKLARININ TESLİM TÖRENİNE KATILACAKTIK. O GÜNLERDE KÜÇÜK BİR RAHATSIZLIĞIM OLDU"

Mersin'e daha önce gelecektik, hem Akkuyu'daki Nükleer Santralin yakıt çubuklarının teslim törenine katılacak, hem de burada sizlerle hasret giderecektik. O günlerde biliyorsunuz, küçük bir rahatsızlığımız oldu. Akkuyu programını canlı bağlantıyla gerçekleştirmek mecburiyetinde kaldık.

Biz Mersin'i Yörüğü ile Arabı ile Kürdü ile hangi kökenden olursa olsun, tüm insanlarıyla seviyoruz. Kardeşlerim, biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Bizim dinimizde ayrım yok. Bizim dinimizde üstünlük anca Allah'a olan yakınlıkladır. Biz Mersin'i Sünni'si ile Alevi'si ile hangi inanca mensup olursa olsun tüm insanlarıyla seviyoruz. Biz Mersin'i serada çalışan çiftçisiyle, fabrikada alın teri döken emekçisiyle, limandan yük indirip bindiren işçisiyle, ormanı yaşatan işçisiyle seviyoruz.

Biliyorsunuz birileri Mersin'imin iradesini çantada keklik görüyor. Bugüne kadar Mersin'de tuğla üstüne tuğla koymamış, bir gönle dokunmamış olanlar Mersinli'yi kurşun asker sanıyor. Mersin'in bizim zenginlik olarak gördüğümüz farklılıklarını varlıklarının sermayesi haline getirenler sizleri hiçe sayıyor. Halbuki biz Mersin'in kendisine yapılan her esere, verilen her hizmete vefasını çok iyi biliriz. Mersin'de hep icracı arkadaşlarımızı görevlendirmemizin sebebi de budur. Çünkü biz laf değil icraat peşindeyiz.

"BU SEÇİM DEFALARCA DENENİP DE BİR TÜRLÜ MİLLETİN SİNESİNİ, BİZİM KARARLILIĞIMIZI AŞAMAYAN SENARYOLARIN BİR KEZ DAHA DEVREYE ALINMA TEŞEBBÜSÜDÜR"

Kardeşlerim, seçim gününe bir hafta kaldı. Pazar günü sandığa gidip oyunuzu kullanacağınız zaman lütfen şu gerçekleri aklınızdan çıkarmayın. Bu seçim birileri için bay bay Kemal'i Cumhurbaşkanı yapma, CHP'ye seçim kazandırma, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir. Bu seçim ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle defalarca denenip de bir türlü milletin sinesini, bizim kararlılığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür. Bölücü örgütün güdümündeki partinin, canhıraş bir şekilde bay bay Kemal'i desteklemesinin sebebi budur. Kandil, bay bay Kemal'i niçin destekliyor? Kandil'deki terörist başları niçin destekliyor? Kandil'den bu zat için her gün yeni bir destek mesajının gelmesinin sebebi budur. Her fırsatta CHP tabanına, İYİ Parti tabanına, Saadet tabanına hakaret eden HDP'lilerin birden başımıza en büyük Kemalci kesilmesinin sebebi budur.

Avrupa'daki, Amerika'da medya kuruluşlarının, devlet kurumlarının Türkiye seçimlerinde açıkça taraf tutmalarının sebebi budur. İşte, kardeşinize onların bu denli saldırmalarının sebebi de budur. Ülkede ne kadar devlet ve millet düşmanı, şimdi burası çok önemli, LGBT'ci, çeşitli görünümler altında yıkıcı faaliyet yürüten varsa hepsinin bay bay Kemal demesinin sebebi budur. Kardeşlerim, CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Bunların yanlarındakiler de LGBT'ci mi? Fakat AK Parti'ye LGBT sokulamaz. MHP'ye LGBT sokulamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sokulamaz. Çünkü bizde aile kurumu kutsaldır.

"KILIÇDAROĞLU'NU SEÇTİRMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN MEDYA KURULUŞLARI TERÖR ÖRGÜTLERİNE METHİYELER DÜZÜYOR"

Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için gece gündüz çalışan medya kuruluşları, bırakın ses çıkartmayı, terör örgütlerine methiyeler düzüyor. Koalisyon masası adeta teslimiyet masası haline dönüşmüş durumda. Kardeşlerim, şu Mersin'de, şu belediyenin Mersin'e hizmeti var mı? Bunların tavrı ne biliyor musunuz? Çöp, çukur, çamur, bunlarda belediyecilik budur. İnanın anlamazlar bu işten. Bunlarda hizmet aşkı yok. Ben belediye başkanlığı yaptım. Hem de İstanbul'da yaptım. İstanbul'da belediye başkanlığı yaparken görevi ben CHP'den devraldım.

"ÖNLERİNE BEŞ KEÇİ VERİN, TOROSLAR'A YOLLASANIZ, AKŞAMA HEPSİNİ KAYBEDİP GELİRLER"

Ah benim Mersinli kardeşlerim, Yörüklerim, Arabım, Kürdüm, işte, bay bay Kemal bu. Bunların çapı da işte bu kadar. Önlerine beş keçi verin, Toroslar'a yollasanız, akşama hepsini kaybedip gelirler. Ellerine çapa verip tarlaya gönderseniz, akşama bir karış toprağı havalandırmadan geri dönerler. Tablalarına iki kasa limon koyup çarşıya salsanız, akşama hepsini de yerlere saçılmış olarak görürsünüz. Çünkü bunlar sadece nasipsiz değil, aynı zamanda beceriksiz, biri başında bulunduğu kurumu batırır, SSK, öteki kapısından geçmedik parti bırakmaz, beriki teröristin kolundan ayrılmaz, diğerlerini zaten saymıyorum. Bu cümbüş ittifakına ülke teslim edilir mi?

Mersin'in şehir hastanesi nasıl? Bay bay Kemal'in hastanesine benzemez. O hastanede ölenler rehin alındı. Bay bay Kemal aynı zaman bu tür bedelleri, Allah'a bunun hesabını nasıl verecek?

"MERSİN'E SON 21 YILDA 98 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

Mersin'e son 21 yılda ne kadar kamu yatırımı yaptık biliyor musunuz? 98 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Bay bay Kemal, sen ne yaptın ya? Senin belediye başkanının ne yaptı ya? Söyleyin söyleyin, ne yaptın? Eğitimde 5 bin 963 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimizi ikinci devlet üniversitemizi kurduk. Gençlik ve sporda 13 bin 300 kişi kapasiteli yükseköğrenim binaları açtık.

Sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 12 milyar liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta yaklaşık 3 bin yataklı 17 hastaneyle birlikte 49 sağlık tesis ettik.

İlk Evim ile 5 bin 100 konut daha inşa edecek, İlk İşyerim ile 300 işyeri yapacak, İlk Arsam ile 7 bin altyapılı arsa vereceğiz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 3 bin 195 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

"KARADENİZ'DE BULDUĞUMUZ GAZIN BİR KISMINI GÜBRE ÜRETİMİNDE KULLANARAK ÇİFTÇİMİZİ RAHATLATACAĞIZ"

Mersinli çiftçilerimize yaklaşık 3 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yüzde 50'sini karşılayarak çiftçilerimize önemli bir destek daha verdik. Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak, bu konuda da çiftçimizi rahatlatacağız. Aynı şekilde yem üretimini arttırarak hayvancılığımızı destekleyecek ve et fiyatlarını düşürecek adımlar da atıyoruz."