Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu: 'Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet'

HELİKOPTERLE KAHRAMANMARAŞ'A GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman mitinginin ardından helikopterle Kahramanmaraş'a geldi. Havalimanına inen Erdoğan, mitingin düzenlendiği Adıyaman Valiliği önündeki alana hareket etti. Platforma çıkarak kalabalığı selamlayan Erdoğan, depremden iki gün sonra kente geldiğini ve son olarak da bayramın ikinci günü Kahramanmaraş'ta olduğunu belirterek, "Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremde evleri, iş yerleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Afetin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde kötü hava şartları, altyapının hasar görmesi ve yıkım alanının genişliği sebebiyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da, hamdolsun kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük arama kurtarma, yardım ve yeniden inşa operasyonlarını yürüttük. Bakanlarımızı, kurum yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, gönüllerimizle adeta deprem bölgesine yürüdük. Bugüne kadar deprem bölgesinde görev alan sayımız 650 bini bulduk" dedi.

"Vatanı sahipsiz bırakmayacağız. Kimseyi umutsuz bırakmayacağız. Kimseyi sevgisiz bırakmayacağız. Kimseyi açıkta bırakmayacağız. Kimseyi muhtaç bırakmayacağız. Kimseyi şefkatsiz bırakmayacağız. Bunları 81 vilayetimizin hiçbirini 85 milyon vatandaşımızın hiçbir ferdini gönül coğrafyamızda kalbini ve gözünü bize dikmiş hiçbir kardeşimizin dışarıda bırakmadan hepsini kucaklayarak yapacağız. Ülkenin ve milletin derdiyle dertlenmeyenlerin oynadıkları tiyatro işte seçim sandığından çıkan sonuçlara verilen tepkiyle bozulur. Her gün bir başka maskeyle milletin karşısına çıkarlar. Gün gelir işte böyle gerçek yüzleriyle yakalanır. CHP Genel Başkanı 28 Mayıs için kendine yeni maskeler hazırlar. Ama artık beyhude bir uğraş içinde. Çünkü milletimiz onun ve CHP Genel merkezinden yönettiği trol ordusunun derdinin ülkeye hizmet etmek değil, ülkeyi birilerine peşkeş çekmek olduğunu gördü. Terör örgütleriyle hala kol kola yürürken ağzından çıkan hiçbir sözün değeri yoktur. Bay Bay Kemal kimlerle kol kola? Terör örgütü PKK ve onların uzantıları parlamentodaki sözde parti. Tefeciler onu destekleyen operasyonlarını kesintisiz sürdürürken, ağzından çıkan hiçbir sözün değeri yok. Kendi partisi bile kazanamayacağını inanırken masayı yumruklayarak attığı nutukların hiçbir değeri yok. Bunun için kalbiyle bizim yanımızda yer alan herkese düşen önemli bir görev var. Kardeşlerim rehavete kapılmıyoruz, zafer sarhoşluğu içine girmiyoruz. İkinci turda 14 mayıs'ta sandığa giden tek bir vatandaşımızın dahi fire vermesini istemiyoruz. İlk turda diğer adaylara oy vermiş kardeşlerimizin ülkenin ve milletin aydınlık geleceği için bu defa bize destek vermesini bekliyoruz. CHP Genel başkanının aylardır oynadığı oyunun artık bittiğini gören sağduyu sahibi vatandaşlarımızın tercihlerini bir kez daha gözden geçireceklerini umuyorum. İnşallah 28 Mayıs akşamı hep birlikte kazandığımızı müjdesini milletimiz de paylaşmaya hazır mıyız?"

Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer KOÇ- Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ KAHRAMANMARAŞ,

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023