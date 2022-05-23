ERDOĞAN: İSVEÇ'İN BİZE KARŞI YAPTIRIM UYGULAMASINI HİÇBİR ŞEKİLDE BİR KENARA KOYAMAZ - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut...