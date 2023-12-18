Üye Girişi
Haberler

Erdoğan: Türkiye, İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazır

Güncelleme:
Abone Ol

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız." dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili, "Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Tören sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, bugün aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de tesis edildiği Türkiye-Macaristan dostluk anlaşmasının imzalanmasının yüzüncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macaristan ile dostane ilişkilerimiz bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı iş birliğimizi daha da pekiştirdik. Ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyarlık hedefe ulaşmaya kararlıyız. Ekonomi ve ticaret ortak komitesini tesis ettik. Ortak komitenin ilk toplantısını Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Verimli bir iş birliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz" dedi.

'İSTANBUL SÜRECİNİ TEKRAR CANLANDIRMAYA HAZIRIZ'

İş birliğinim daha da güçlendirilmesini teminen atacakları ilave adımları ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerimizde Türkiye - AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık. Macaristan'a AB dönem başkanlığında şimdiden başarılar diliyorum. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın çözüm olmadığı noktasında hemfikiriz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız" ifadesini kullandı.

'1967 SINIRLARINDA FİLİSTİN DEVLETİ'

Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. 1967 sınırlarında Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajlar verilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ukrayna Türkiye İsrail Dış Politika Uluslararası İlişkiler Enerji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 18-19 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Amin diyen kız kim, Amin diyen kız videosu izle! Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 18Aralık yeni takımlar ve kadroları! Kaptanlık oyununu kim kazandı?18 Aralık kaptan kim oldu? UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! 2023-2024 Avrupa Ligi kura sonuçları belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakibi! Alinazik tarifi! Masterchef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Alinazik hangi yöreye ait? Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları ne oldu? MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Dilara neden yok? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 18 Aralık Pazartesi KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar artık Cuma günü değil mi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title