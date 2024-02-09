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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'na video mesaj gönderdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda, İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına çaba harcadıklarını ve İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi için diplomatik temasları sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda; "Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcıyoruz. İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"İslam Gençlik Forumu'nun bugün Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Arap yarımadasına kadar geniş bir coğrafyada Müslüman gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Müslüman ve gençlerin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlenerek öz güvenli yetişmeleri için geniş bir yelpazede çalışmalar gerçekleştiren forumumuzu tebrik ediyorum. Müslüman gençler olarak sizlerin birlikte hareket etmenizin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlarda bir kez daha müşahede ettik.

Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in işgalci güçleri çoğu çocuk ve kadın 28 bin Filistinli kardeşimizi canice şehit etti. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 67 binden fazla Filistinli masum yaralandı. İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in Nazileri aratmayan saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılmasından kanser hastalarının ülkemize getirilerek tedavilerinin sağlanmasına kadar pek çok adım attık. Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcıyoruz. İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal politikaları ve katliamlar sona erince 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun Filistin davasında her daim sergilediği dirayetli ve aktif duruşu takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim."

Kaynak: ANKA / Güncel

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