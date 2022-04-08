ERDOĞAN İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ AÇILIŞINDA KONUŞTU

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Her medeniyet kendi ahlak, sanat, felsefe ve din anlayışı çerçevesinde şehre bir anlam, bir kimlik kazandırmıştır. Şehirlerin kimlikleri tarihi, edebi ve kültür sanat birikimleriyle şekillenmiştir. Türkiye birçok medeniyete beşiklik etmiş farklı inanç ve kültürleri potasında eritmiş, tarihin akışında başrol oynamış çok özel bir coğrafyadır. Kadim şehirlerimizin her biri birer açık hava müzesidir. Bu coğrafyanın göz bebeği olan İstanbul ise bizim en büyük müzemizdir. Bütün klasik müzeler sadece maziyi muhafaza ederken İstanbul mazi ile bugünün iç içe geçtiği bir arada hayat sürdüğü bir müze hüviyetindedir. İstanbul'un en taze incisi Büyük Çamlıca Camii de bünyesindeki sanat galerisi, kütüphanesi, konferans salonu, atölyeleri ve müzesiyle coğrafyamızın zenginliğinin nişanesi olarak asırlar boyunca hizmet verecek bir eser olarak medeniyet mirasımıza Allah'a hamdolsun kazandırdık. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz camimizin ve müzemizin inşasında büyük katkıları olan Gürsoy ailesinden Abdurrahman kardeşimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

"SEÇKİN MÜZELERDEN GETİRİLEN 650 ESER SERGİLENİYOR"

"İSTANBUL'UMUZ BU ESERİ DE GURURLA TAŞIYACAKTIR"

Konuşmanın ardından kurdele kesimi yapıldı. Erdoğan daha sonra müzeden ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel