ERDOĞAN: İSKANDİNAV ÜLKELERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MİSAFİRHANESİ GİBİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. BAE Devlet Başkanı'nın vefatı ile ilgili Erdoğan, "Uzun süredir rahatsızlığı vardı, bugün de rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin. Biz de taziye için 3 gün sürecek bir ziyarete gideceğiz" diye konuştu.

"OLUMLU BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

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UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

2.5 aylık savaş sürecinin ardından son değerlendirmeniz nedir şeklindeki soruya ise Erdoğan, "Bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski ile yaptığım görüşmelerin hepsinde bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Savaşların tasvibi söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz. Burada bunca insanlar ölüyor. İşin maddi, manevi her yönüyle zararları ortada. Dolayısıyla da bundan sonraki görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz." şeklinde yanıtladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel