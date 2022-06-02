Erdoğan'ın "Sürtük" Sözüne İstanbul Barosu da Tepki Gösterdi: "Bu Sözler Son Derece Esef Vericidir, İvedilikle Özür Dilemesini Bekliyoruz" - Haberler

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul Barosu, Gezi eylemcilerine "sürtük" diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Baro, "Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi anmasının 9. yılında millete hitaben 'sürtük, çürük' gibi hakaret ve ayrımcılık içeren sözler sarf etmiştir. Bu sözlerin, milletin tamamının temsilcisi olan Cumhurbaşkanı tarafından söylenilmiş olması son derece esef vericidir. Cumhurbaşkanı'nın onur kırıcı bu sözleri nedeniyle ivedilikle özür dilemesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanlar için "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pisletmişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine birçok ilde siyasi partiler tarafından savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.

Erdoğan'ın bu sözlerine bir tepki de İstanbul Barosu'ndan geldi. Baronun Kadın Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Birliği, konuyla ilgili "Cumhurbaşkanı'nın yurttaşlara yönelik hakaret ve ayrımcılık içeren sözleri kabul edilemez" başlıklı yazılı basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı tarafından sarf edilen bu sözlerin "esef verici" olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"CUMHURBAŞKANI'NIN YURTTAŞLARA YÖNELİK HAKARET VE AYRIMCILIK İÇEREN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ: Anayasa'nın 'Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri' başlıklı 104. maddesinde, 'Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder' denilerek, Cumhurbaşkanı'nın milletin birliğini temsil ettiği vurgulanmıştır. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi anmasının 9. yılında millete hitaben 'sürtük, çürük' gibi hakaret ve ayrımcılık içeren sözler sarf etmiştir. Gezi Parkı'nın imara açılmaması, yeşilin ve ağaçların korunması için mücadele veren tüm yurttaşlara yönelik hakaret ve ayrımcılık içeren bu sözlerin, milletin tamamının temsilcisi olan Cumhurbaşkanı tarafından söylenilmiş olması son derece esef vericidir.

MÜEZZİNİN AÇIKLAMASINI DA YOK SAYMIŞTIR: Konuşmasında Gezi'ye katılanların, 'camide bira içtiklerini ve camiyi kirlettiklerini' beyan eden Cumhurbaşkanı, bahsettiği caminin bizzat müezzininin, 'Ben din görevlisiyim, olmayanı söyleyemem, camide içki içilmedi' şeklindeki açıklamasını da yok saymıştır.

ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ: Milletin huzur ve refahı ve herkesin insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmasını kendisine ülkü edineceğine ve üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getireceğine ant içen Cumhurbaşkanı'nın tekrar etmekten hicap duyduğumuz onur kırıcı bu sözleri nedeniyle ivedilikle özür dilemesini bekliyoruz."

ANKA / Güncel