Erdoğan'ın Kyk Açıklamasından Sonra 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' Etiketi Sosyal Medyada Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezunlarının Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldıkları öğrenim kredisi borçlarını, faiz eklenmeden sadece ana parayla ödemeleri kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" etiketi sosyal medyada gündem oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrasında üniversite mezunlarının KYK'ya olan kredi borçlarıyla ilgili; "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" diye konuştu. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından "TeşekkürlerKılıçdaroğlu" etiketi Twitter'da Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 10 Temmuz'da üniversite mezunu gençlere yönelik olarak; "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" mesajını paylaşmıştı.

AKP hükümetinin de bugün aynı noktaya gelmesi üzerine Twitter'da "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" etiketi gündem oldu. Birçok CHP'li siyasi isim de bu etiketle mesaj paylaştı. Mesajların bazıları şu şekilde:

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "KYK borç faizlerinin silinmesi de tamam. Gençlerimize hayırlı olsun. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlemeye devam edin."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "İktidar olmadan ülkeyi yöneten parti: CHP Erdoğan Kabine toplantısı sonrası KYK kredisi geri ödemelerinde faiz farkı olmadan sadece ana paranın ödeneceğini ilan etti. Birçok projemizden sonra KYK kredilerinde de Genel Başkanımızın vaatleri uygulandı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Asgari ücret dedi, arttı Taşerona kadro dedi gerçekleşti. Emekliye bayram ikramiyesi dedi, yapıldı. TRT payı dedi, kaldırıldı. 3600 ek gösterge dedi, KYK borçlarının faizleri silinsin dedi, silindi. Bunlar iktidar olmadan yaptıklarımız. Sırada EYT var. Teşekkürler Kılıçdaroğlu."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: "Birçok projemizden sonra KYK kredilerinde de Genel Başkanımızın vaatleri uygulandı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: "Asgari ücreti dile getirdi, artış oldu. Taşeron sorunu dile getirdi, kısmi adım atıldı. Emekliye bayram ikramiyesi dedi, yapıldı. TRT payı kaldırılacak dedi, kaldırıldı. 3600 ek gösterge dedi, çıktı. KYK borçlarının faizleri silinsin dedi, silindi Kılıçdaroğlu'nu izlemeye devam!"

ANKA / Güncel