Erdoğan'ın Atina Ziyareti Yunan Basınında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basında yer aldı. Proto Thema'da yayınlanan "Erdoğan ile diyalog taviz anlamına gelmiyor" başlıklı köşe yazısında, "Türk-Yunan ilişkilerindeki üç yıllık kötüleşmenin hemen ardından durgunluk dönemine girdik. Depremler, Türkiye'nin ekonomik sorunları, Erdoğan'ın ABD ve Avrupa ile ilişkilerinin dramatik bir şekilde bozulması gibi bir dizi olay, 'diyaloğa' biraz daha erken varmamız için katalizör görevi gördü" denildi. Kathimerini gazetesinin İngilizce versiyonu eKathimerini'de yayınlanan haberde ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Atina'ya yapacağı ziyaret için yaklaşık 3500 polisin yaya olarak görev yapması bekleniyor. Trafik düzenlemeleri sabah erken saatlerden itibaren yürürlükte olacak" ifadelerine yer verildi.

MELİS YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basında yer aldı. Proto Thema'da yayınlanan "Erdoğan ile diyalog taviz anlamına gelmiyor" başlıklı köşe yazısında, "Türk-Yunan ilişkilerindeki üç yıllık kötüleşmenin hemen ardından durgunluk dönemine girdik. Depremler, Türkiye'nin ekonomik sorunları, Erdoğan'ın ABD ve Avrupa ile ilişkilerinin dramatik bir şekilde bozulması gibi bir dizi olay, 'diyaloğa' biraz daha erken varmamız için katalizör görevi gördü" denildi. Kathimerini gazetesinin İngilizce versiyonu eKathimerini'de yayınlanan haberde ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Atina'ya yapacağı ziyaret için yaklaşık 3500 polisin yaya olarak görev yapması bekleniyor. Trafik düzenlemeleri sabah erken saatlerden itibaren yürürlükte olacak" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidecek. Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basında yer aldı. Kathimerini'ye göre iki lider ortak toplantıda basın mensuplarından soru kabul etmeyecekler.

Öne çıkan haberler şöyle:

KATHIMERINI: Erdoğan Kathimerini'ye konuştu: Kiryakos, dostum, siz bizi tehdit etmezseniz biz de sizi tehdit etmeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'ya varışından 24 saat önce "K" gazetesine verdiği özel röportajda Türk-Yunan ilişkilerini ilgilendiren tüm konulara değinerek "kazan-kazan" ilkesine dayalı "yeni bir sayfa" açılmasını dört gözle beklediğini vurguladı. Yunan Başbakanı'na "Kiryakos, dostum, siz bizi tehdit etmezseniz biz de sizi tehdit etmeyiz" diyeceğini söyleyen Erdoğan, "Karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur" diye ekledi.

PROTO THEMA: Erdoğan ile diyalog taviz anlamına gelmiyor

Endişelenmek için bir neden yok, ancak Erdoğan'ın 10 Bakan ile Atina'ya yapacağı ziyaret konusunda da herhangi bir yanılsamaya kapılmamalıyız.

Ne Türkiye ile sorunlar çözülecek ne de Ege'yi böleceğiz. Ne risk almaya izin var ne de rehavete kapılmaya. Türk-Yunan ilişkilerindeki üç yıllık kötüleşmenin hemen ardından durgunluk dönemine girdik. Depremler, Türkiye'nin ekonomik sorunları, Erdoğan'ın ABD ve Avrupa ile ilişkilerinin dramatik bir şekilde bozulması gibi bir dizi olay, "diyaloğa" biraz daha erken varmamız için katalizör görevi gördü.

KATHIMERINI: Soru sormak yok

Perşembe günü Miçotakis ve Erdoğan'ın basın toplantısında gazetecilerden soru almayacakları öğrenildi. Bu karar, Türk liderin Atina'ya yapacağı 5 saatlik ziyaretin tüm programında olduğu gibi, iki taraf arasında istişare edilerek alındı. Resmi olarak soru sorulmayacak olmasının nedeni, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Atina'da birkaç saat kalacak olması. Gayrı resmi nedenlerin de diplomatik olduğu anlaşılıyor.

TO VİMA: Dilemma ve ulusal çıkar

Ortada büyük bir diyalog yok ama kırılgan bir köprüyü koruma çabası var.

Yunanistan Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı birkaç ay içinde üçüncü kez bir araya geliyor. 7 Aralık, Atina ve Ankara arasındaki yakınlaşma sürecinin ilk aşamasının sonuna işaret ediyor ve geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından gerilimin düşmesiyle birlikte tasarlanan yol haritasının bir sonraki aşamasının da aynı şekilde sorunsuz geçmesi umut ediliyor. Bu, başlangıçta küçük de olsa sükünet biriktirmeyi amaçlayan bir süreçtir.

EKATHIMERINI: Erdoğan ziyaretine pozitif gündem damgasını vuracak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü bazı Türk bakanlarla Atina'ya yapacağı ziyarette "düşük diplomasi" olarak adlandırılan geniş bir yelpazedeki konular gözden geçirilecek. Atina, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in geçtiğimiz Temmuz ayında Vilnius'ta Erdoğan ile görüşmesinde kararlaştırılan Yüksek Konsey Toplantısı'nın sadece siyasi tartışma ve güven arttırıcı önlemleri değil, aynı zamanda bir dizi konuda olumlu bir gündemi de teşvik edebileceğine inanıyor.

EKATHIMERINI: Dronlar, keskin nişancılar ve 3500 polis Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti için hazırlık yapıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Atina'ya yapacağı ziyaret için yaklaşık 3500 polisin yaya olarak görev yapması bekleniyor. Trafik düzenlemeleri sabah erken saatlerden itibaren yürürlükte olacak.