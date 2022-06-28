Erdoğan'ın açıklamasından sonra Beylikova'da 'nadir toprak elementi' heyecanı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir'in Beylikova ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde çok büyük nadir toprak elementi rezervi keşfedildiğini açıklaması, sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Özkan Alp, maden bulunmasına çok sevindiklerini belirterek, "Artık ilçemizde her şey farklı olacak" dedi.

Eskişehir'de, Çin'den sonraki 2'nci büyük rezerv keşfi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikova ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek üretim tesisinin kurulacağını açıkladı. Erdoğan'ın 'müjde' olarak duyurduğu nadir toprak elementi rezervi yaklaşık 7 bin nüfuslu Beylikova'nın yanı sıra Eskişehir'de de sevinçle karşılandı.