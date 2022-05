Erdoğan'ın Açıkladığı Konut Teşviklerine Siyasilerden ve Ekonomistlerden Tepki: 'Müjde Dediği; Beton, Beton, Beton…'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut satışlarını artırmak amacıyla belirledikleri teşvikleri açıkladı. Erdoğan'ın konut satışlarının artırmak için açıkladığı 3 ayrı pakete siyasiler ve ekonomistler tepki gösterdi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Müjde dediği; Beton, beton, beton… 'Benim oğlum bina okur, Döner döner yine okur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında konut satışlarını artırmak amacıyla belirledikleri 3 ayrı paketten oluşan yeni teşvik programlarını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarına siyasiler ve ekonomistler tepki gösterdi.

Siyasetçilerden gelen tepkiler şöyle:

"MÜJDE DEDİĞİ; BETON, BETON, BETON…"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Müjde dediği; Beton, beton, beton… 'Benim oğlum bina okur, Döner döner yine okur.'"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Milyonlarca işçi, emekçi, emekli açlık sınırı altında bir gelirle kirasını, faturasını dahi zor öderken Erdoğan faizli konut sözü veriyor. Müteahhitler zenginleşsin diye yapmadıkları kalmadı."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Kazananlar: müteahhitler, inşaat firmaları, sermaye sahipleri. Kaybedenler: Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Beton endüstrisine hizmet veren, müteahhitleri kurtarma paketleri için çaba veren, milletin Cumhurbaşkanı'na minnettarız (!)"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: "Millet ekonomi için kalıcı ve gerçek bir çözüm bekliyor, Erdoğan, batmış ekonomik düzene makyaj yapmaya, zenginin faizini fakire ödetmeye devam ediyor..."

"HANGİ KONUT? AKP'Lİ MÜTEAHHİTLERİN ELDE KALAN KONUTLARI"

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt : "Konut satışları için faizler düşürülmüş, finans desteği sağlanmış. Hangi konut? AKP'li müteahhitlerin elde kalan konutları. Çiftçinin faiz borcunu silme. Esnafın kredisine destek verme. KYK borçlarına çare olma. Yandaşlara kaynak yarat. İşiniz gücünüz kayırmacılık. Yazıklar olsun."

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın: "Türk milleti yoksullukla boğuşurken Sn. Erdoğan'ın müjdesine bakın! Bu müjdeyle 1 milyon TL'lik bir konut için aylık 14 bin 277, 2 milyonluk konut için 28 bin 555 TL taksit ödemek gerekiyor. Bu müjdeden sadece 5 maaşlı bürokratlar ve tuzu kurular yararlanır. Yeter Sandık Gelsin"

"BETON YİYİN"

Ekonomistler ise konut satış paketini şöyle değerlendirdi:

Veysel Ulusoy: "A: Açız, enflasyon altında ezildik. B. Ucuz konut kredisi verelim... Beton yiyin."

Alaattin Aktaş : "On yıl vadeli, yüzde 0.99 faizli, 2 milyon TL kredinin anapara+faiz maliyeti 3.426.674 TL. 3.426.674 TL/120 ay=28.555,62 TL. Yani bu krediyi kullanarak konut alan on yıl boyunca her ay 28.555 TL ödeyecek. "2 milyonluk değil de 500 binlik konut al" diyebilirsiniz. Bulursak alalım!"

Emrah Lafçı: "Ekonomi teorisine 'Faiz sebep enflasyon sonuç'tan sonra yeni bir dahiyane katkı daha; Konut kredisi faizlerini düşürmek suretiyle konut fiyatlarını düşüreceğiz. Ekonomi bilimine hayırlı olsun!"