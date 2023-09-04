Erdoğan ile Putin Görüşmesi Başladı...Putin: "Türkiye'de Doğal Gaz Dağıtım Merkezi Kurulmasıyla İlgili Görüşmeleri Nitelendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Önümüzdeki dönemde Türkiye’de doğal gaz dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmeleri nitelendireceğiz. Bu şekilde Türkiye’nin enerji alanında önemli bir istikrara kavuşacak. Türk tarım sektörü üreticilerinin Rusya’ya sevkiyatlarını artırması söz konusu, bu artıyor. Kimyasal sanayide önemli perspektifleri var. Türkiye tam olarak uluslararası nükleer güç ülkelerinin kulübüne girmiş vaziyette. Bu alanda da yeni projeler söz konusu olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmeleri nitelendireceğiz. Bu şekilde Türkiye'nin enerji alanında önemli bir istikrara kavuşacak. Türk tarım sektörü üreticilerinin Rusya'ya sevkiyatlarını artırması söz konusu, bu artıyor. Kimyasal sanayide önemli perspektifleri var. Türkiye tam olarak uluslararası nükleer güç ülkelerinin kulübüne girmiş vaziyette. Bu alanda da yeni projeler söz konusu olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de heyetler arası görüşmeye başlamadan önce kısa bir açıklama yaptı. Erdoğan'a "Hoş geldiniz" diyen Putin, şunları söyledi:

"Türkiye'de yapılan seçimlerden sonra ilk defa bir araya geliyoruz yüz yüze. Tebrik etmek istiyorum sonuçların neticesiyle ilgili. Sizin liderliğinizle Rusya-Türkiye ilişkilerimizin gelişmesi devam ediyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. 62 milyar dolar seviyeye ulaşan ticaret hacmimiz çok pozitif devam ediyorum. Ticaret hacmimiz artıyor. Tarım sektörü, diğer alanlar da hızlıca gelişiyor. Biz önemli bir ilerleme yaptık. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmeleri nitelendireceğiz. Bu şekilde Türkiye'nin enerji alanında önemli bir istikrara kavuşacak. Türk tarım sektörü üreticilerinin Rusya'ya sevkiyatlarını artırması söz konusu, bu artıyor. Kimyasal sanayide önemli perspektifleri var. Türkiye tam olarak uluslararası nükleer güç ülkelerinin kulübüne girmiş vaziyette. Bu alanda da yeni projeler söz konusu olabilir. Akkuyu'da şu anda 25 bin işçi çalışmaktadır. Bu konuda da ortak bölgemizin güvenliğinin sağlanmasında bazı hususlar var. Ukrayna krizini tabii ki görüşeceğiz. Biliyorum siz de tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz. Bu görüşmelere biz açığız. Suriye konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu konunun ne kadar hassas olduğunu Türkiye için çok iyi biliyorum. Astana formatında önemli gelişmeleri sürdürmemiz lazım."