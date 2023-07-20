Erdoğan: Her türlü zulüm işlendi ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için resmi ziyarette bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Dr. Fazıl Küçük tören alanında konuştu. Erdoğan, Kıbrıs'ta Türk halkının zulme uğradığını ancak zalimlere boyun eğmediğini belirterek, "Her şey yapıldı, her türlü zulüm işlendi ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türkünün direniş azmini ve özgür yaşama iradesini kıramadılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, genç nesillerin tarih bilinci ve şuuruyla yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Burada bir hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek, genç nesillerimizi tarih bilinci ve şuuruyla yetiştirmek zorundayız. 1963-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için maalesef kan, gözyaşı ve katliam demekti. Ada'da tek bir Türk bırakmamaya yeminli Enosis sevdalıları barış ve huzuru dinamitledi. İnsanlık onurunu ve vicdanını ayaklar altına alarak Kıbrıs Türklerine zulmetti. Kardeşlerimiz evlerinden, yurtlarından, ailelerinden, hayatlarından zorla koparıldı. Burada bu güzel topraklarda korkunç katliamlara şahitlik ettik. Gözünü kin ve nefret bürümüş hastalıklı bir zihniyetin neler yapabileceğini hem de çok acı bir şekilde bu topraklarda gördük. Her şey yapıldı, her türlü zulüm işlendi ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türkünün direniş azmini ve özgür yaşama iradesini kıramadılar. Türkiye'nin tüm riskleri göze alarak Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını hesap edemediler. Türk ordusu 49 yıl önce mücahit kardeşleriyle omuz omuza çarpışarak yazdığı destanla Kıbrıs Adası'na barış, istikrar, demokrasi ve huzur getirdi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün KKTC çatısı altında kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türkiye'nin de sarsılmaz desteğiyle Kıbrıs Türk halkı geleceğine daha bir umutla bakıyor" dedi.

"Sözlerimi tamamlarken bir kez daha Barış Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin müstesna isimleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'mız Kıbrıs Türk halkına ve tüm milletimize kutlu olsun derken, özellikle de 11 vilayetimizdeki deprem felaketinde ebediyete uğurladığımız Kuzey Kıbrıs'tan meleklerimize aynı şekilde Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun."