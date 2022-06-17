Geleneksel Türk Müziği Çocuk Korosu yıl sonu gösterisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında öğrencilerden oluşturulan dünyanın en büyük çocuk korosu olan, 3 bin 120 kişilik Geleneksel Türk Müziği Çocuk Korosu yıl sonu gösterisi düzenledi. AA / Güncel Güncel Haberler

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