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Geleneksel Türk Müziği Çocuk Korosu yıl sonu gösterisi

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında öğrencilerden oluşturulan dünyanın en büyük çocuk korosu olan, 3 bin 120 kişilik Geleneksel Türk Müziği Çocuk Korosu yıl sonu gösterisi düzenledi.

AA / Güncel

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