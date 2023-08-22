Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin bizar olduğu hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum. Yeter ki biz milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir otelde düzenlenen ' Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, törende ödül alan firmaları ve temsilcileri tebrik ederek, "Müteahhitlik pazarıyla ilgili küresel düzeyde yapılan değerlendirmelerle oluşturulan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinin 2022 yılı sonuçları belli oldu. Bugün ülkemizden 42 firmanın girdiği bu listede yer alan müteahhitlerimize ödüllerini vereceğiz. Ayrıca dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşaviri listesinde yer alan 6 firmamızın ödüllerini de bugün burada takdim edeceğiz. Küresel krizlerin gelişmiş ülkeler dahil, tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın böylesine yüksek rakamlarla listede yer alması önemli bir başarıdır. Listeye şöyle bir baktığımızda hemen hepsinin de gayretlerini ve işlerini yakından bildiğimiz firmalar olduğunu görüyoruz. Yurt dışında ziyaret ettiğimiz ülkelerde müteahhitlerimiz tarafından hayata geçirilen projeleri gördükçe ve duydukça gururlanıyoruz. Biz de görüştüğümüz her devlet ve hükümet yetkilisine müteahhitliklerimizle ilgili çalışmaları yönünde telkinde bulunuyoruz. Hatta sizlerin kazancının ülkemizin kazancı olduğu anlayışıyla halihazırda bir proje mevcutsa telkini ısrara çeviriyoruz" dedi.

'CİROMUZU HIZLA KATLAYARAK BÜYÜTMEMİZ MÜMKÜNDÜR'

Erdoğan, her alanda olduğu gibi müteahhitlik sektöründe de ülkenin potansiyelinin çok daha fazlasını hak ettiğinden şüphe duymadığını vurgulayarak, "Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı ihtiyacı zaten sürüyor. İlaveten gelişmiş ülkelerin artık iyice yaşlanan altyapılarını yenileme ihtiyacı da giderek artıyor. Türkiye'nin son 21 yılda gerçekleştirdiği büyük altyapı hamlesi müteahhitlerimizi hem tecrübe hem ekipman bakımından küresel rekabet de öne çıkardı. Önümüzdeki 10 yılda küresel müteahhitlik hizmetleri sektörünün en az yüzde 10'unda hatta yüzde 15'inde söz sahibi olmamızın önünde hiçbir engel göremiyorum. Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi, ülkemizi ve kendinizi sektörün zirvesine çıkarmanızı bekliyorum. Savunma sanayiinde nasıl kısa sürede büyük bir sıçrama yaptıysak, müteahhitlik sektöründe de mevcut iş hacmini ve ciromuzu hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür. Üstelik müteahhitlik bereketli bir sektördür. Kendini bu alanda ispatlayan pek çok firmamızın turizmden enerjiye, sanayiden sağlığa, eğitimden tarıma pek çok alanda başarılı yatırımlara imza attıklarını biliyoruz. Bu şekilde katlanarak artan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gücümüzle ülkemizin büyümesine yaptığınız katkılar için her birinize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

'EŞİNE AZ RASTLANIR BİR DEVLETİN VATANDAŞLARIYIZ'

Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir vizyonları ve heyecanları olmayanların bu toplantının gerisinde yatan emeği, mücadeleyi ve alın terini anlayamayacağını söyleyen Erdoğan, "Biz '2023 vizyonu' dediğimizde, 'Bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor ama bakalım o kadar siyasi ömürleri olacak mı' diyenlerin çoğunun siyasi ömrü bizden önce dolup gitti. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne ulaştığımız bu yıl 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevki ile gözümüzü 2053'e diktik. Rabbimiz bizi o günlere erişmeyi nasip eder etmez orasını bilemeyiz ama gençlerimizin gözlerinde 2053 hedeflerimizi hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için ne 2053 ne 2071 ne de daha öteye uzanan hedefler artık birer hayal değil. Sizlerin de tüm hesaplarınızı ilk etapta Türkiye'nin 2053'te ulaşacağı yere göre yaptığınıza inanıyorum. Biz bu döneme 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrının imarını üstlenen müteahhitlerimiz olarak sizleri Türkiye Yüzyılı'n inşasında da önemli görevler bekliyor. Biliyorsunuz; Türkiye sadece mevcut sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Tarihi, siyasi, sosyal, kültürel etki alanının genişliği ile dünyada eşine benzerine az rastlanır bir devletin evlatlarıyız, vatandaşlarıyız. Ülkemizin dinamiklerini sadece kağıt üzerindeki rakamlardan ibaret gören, gücümüzü spekülatif raporlarla tartmaya kalkan herkes bugüne kadar hüsrana uğramıştır. Bugün aynı hatayı yapanların akıbeti de aynı olacaktır" ifadelerini kullandı.

'BİZİM YARIŞIMIZ ESERDE VE HİZMETTE'

Erdoğan, etki alanı her geçen yıl daha da genişleyen bir ülke olarak diğer hususlarla birlikte imar ve inşa sorumluluklarının da arttığını bildirerek, "Bu sorumluluğu hayata geçirecek olan sizlersiniz. Önümüzdeki yıldan itibaren çok daha fazla sayıda firmamızın bu listelerde yer alarak hem kendilerine hem ülkemize çok daha büyük kazançlar sağlayacaklarına inanıyorum. Attığınız her adımda, girdiğiniz her mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep yanınızda yer alacağımdan şüpheniz olmasın. Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin inancına, meşrebine, tercihlerine bakmadığımızın şahitleri bizzat sizlersiniz. Bizim yarışımız ancak eserde, hizmette, gönül kazanmada olur. Öteki rekabetler siyasetin cilvesidir ve hak ettiği kadar değere sahiptir. Asıl olan bu gök kubbede hangi hoş sedaları bırakabildiğimizdir. Kendi kafalarındaki saplantıların ve kalplerindeki hırsların ürünü hezeyanlarla sizleri tereddüde sürüklemek isteyenlere asla aldırmayın. Hani şair, 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' diyor ya, biz de size 'Yürüyün arkanızdan milletle beraber biz de yürüyeceğiz' diyoruz. Bir asırlık cumhuriyetimizin her dönemi kendi içinde zorluklarla geçmiştir. Ancak kuruluş dönemi haricinde son 10 yılda yaşadığımız büyük saldırıların tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Daha önemlisi hangi görünüm altında gerçekleşirse gerçekleşsin maruz kaldığımız her saldırının giriştiğimiz her mücadelenin bir boyutu da ekonomi olmuştur" diye konuştu.

'MİLLETİMİZE LAYIK OLABİLMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Erdoğan, Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanakları vardır. Ama emin olun ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı iktisadi değil siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü. Yurt dışında iş yapan firmaların temsilcileri olarak bu tabloyu sizlerin çok daha iyi görebildiğine inanıyorum. Kendi ülkelerinde asla uygulatmayacakları yöntemleri bize karşı hoyratça kullanan yapıların operasyonlarını masum ve makul kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Hamdolsun; tıpkı siyasi mücadelelerde kendi gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar gibi ekonomide de kendi gerçeklerimize uygun tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Elbette her mücadelenin bir bedeli, bir yükü oluyor. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etme girişimlerine bir kez daha şahit olduk. Milyarlarca doların kullanıldığı, yalanların, yanlışların, spekülasyonların kol gezdiği bu dönemi geride bıraktık. Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha biraz önce ifade ettiğim hedeflerine sabitledik hem de ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldık. Hatırlarsanız 2019 yılında yine böyle bir tören vesilesiyle sizlere 'Bu sistemin en büyük garantisi millettir' demiştim. Milletimiz yaptığı tercih ile sadece ülkesinin ve kendisinin geleceğine sahip çıkmakla kalmamıştır; bu sonuç aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin dünü ve bugününün olduğu gibi yarının da teminatının milletimizin bizatihi kendisi olduğunu cümle aleme ispatlamıştır. Biz de milletimize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz."

'MAKROEKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEK PROGRAMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Henüz 2,5 aylık kabine ile diğer alanlar gibi ekonomide de aldıkları somut sonuçlarla milletin ve iş dünyasının karşısına çıkmayı başardıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yatırım, istidam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyük ve hedefimize en küçük bir halel getirmeden makroekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyonlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Firmalarımızın ve vatandaşlarımızın da bir süredir kasada veya yastık altında tuttukları kaynakları harekete geçirdikleri görülüyor. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz. Milletimizin bizar olduğu hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum. Yeter ki biz milletçe birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bunu yaptığımız müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyorum. Nasıl darbeden depreme nice badireyi atlatarak hedeflerimize doğru ilerliyorsak bugünkü sıkıntıları da inşallah kısa sürede yeneceğiz."