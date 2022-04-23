Erdoğan: Gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır (1)

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde konuştu.

Erdoğan, "Bizim savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel