Erdoğan: Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız (2)

MALATYA (DHA) - 'MALATYA'YI HEDEFLERİNE UYGUN ALTYAPIYA KAVUŞTURMAK İÇİN YATIRIMLARI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ'

Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1'inci Kısım Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada Selçuklu'nun Osmanlı'nın yadigarı, Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı güzelliğine yakışır yeni bir esere daha kavuşturmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Tarihi Kralyolu ve İpekyolu güzergahları üzerinde bulunan Malatya, bugün de kara, hava ve demiryolları ağlarıyla bölgesinin ekonomik ve sosyal merkezi konumundadır. Tarımdan ticarete, sanayiden turizme kadar pek çok alanda gelişmeye devam eden Malatya'yı hedeflerine uygun altyapıya kavuşturmak için yatırımları kesintisiz sürdürüyoruz" diye konuştu.

Malatya Çevreyolunun birinci kısmının açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanında yeni terminal binasını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir dizi temas ve açılışta bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binasında incelemede bulundu. Malatya Havalimanı yeni terminal binasındaki çalışma hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, bir süre inşaatta çalışan işçilerle de sohbet etti. Bakan Karaismailoğlu, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Malatya İl Teşkilatı, MHP Malatya İl Teşkilatı'nı da ziyaret ederek, Yeni Cami çevresinde esnafla bir araya geldi.

Taha AYHAN/ MALATYA,