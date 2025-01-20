Erdoğan: Gazze'ye Kesintisiz İnsani Yardımlar Ulaştırılmalı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak, "Bundan sonraki süreçte Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Bağımsız bir Filistin devleti kurulana dek sürecin takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu ağırladı. Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanı ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmenin yollarını görüştüklerini belirtti ve iki ülke arasındaki ilişkileri "Stratejik Ortaklık" seviyesine çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, Slovakya ile yatırım ve ticaret ilişkilerinde önemli ilerlemeler sağladıklarını, 2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesini yakaladığını, 5 milyar dolar hedefini de yakalayacaklarına inandığını kaydetti. Savunma sanayii alanında son 20 yılda büyük ilerlemeler sergilediklerini anımsataran Erdoğan, iki ülke arasında savunma sanayii işbirliğinin somut projelerle güçlendirilmesi konusunu görüştüklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meselelerin de görüşmede ele alındığını kaydederek, "AB'ye tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya'nın desteğini artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum. Ukrayna'daki savaş hakkındaki değerlendirmelerimizi de paylaştık" diye konuştu.

"Suriye'ye yönelik uluslararası kısıtlamalar kaldırılmalı"

Erdoğan, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi hususunda iki lider olarak mutabık kaldıklarını belirterek, "Suriye'de önceliğimiz olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına süratle başlanılması için önemli olduğunu vurguladık" ifadesini kullandı. İsrail Filistin ateşkesini de değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ateşkes mutabakatının hayata geçmiş olması memnuniyet vericidir"

"Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının İsrail'in tüm diretmelerine rağmen dün itibarıyla hayata geçmiş olması memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Slovakya ile ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın bugün ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımız temelinde güçlenerek devam edeceğine inandığımı özellikle belirtmek istiyorum."

"Tahıl koridorunu bile çözemedik"

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin bir soru üzerine, tahıl koridoru meselesinde bile başarı sağlanmamasından duyduğu rahatsızlığı ifade etti ve şöyle dedi:

"Bu savaş bizleri ciddi manada rahatsız ediyor. Liderlerin kapışması hakikaten bizleri de ciddi manada rahatsız etmiştir. Bir tahıl koridoru meselesini bile ne kadar çırpındıysak çözemedik. 30 milyon ton tahılı naklettik, orada kaldık. Halbuki Afrika, Türkiye tahıl talebinde bulunuyor. Ama bizler bunlara gerekli miktarda tahılı ulaştıramadık. 30 milyon tonda kaldık. Putin ile görüştüğümüzde 'Vermeye hazırız'. Zelenskiy ile görüştüğümüzde 'Vermeye hazırız.' Hadi verin dendiğinde ise maalesef bunu alamadık. Tabii Sayın Putin özellikle tahıl koridorundan AB'ye tahıl verilmesine taraf değil. O fakir ülkelere tahıl vermekten yana olduğunu söyledi. Bunlar da Afrika ülkeleri. Beklediğimiz neticeyi alamadık. Hala Dışişleri Bakanım bu konuyu muhataplarıyla görüşmeye devam ediyor. Doğalgaz konusunda da; Slovakya'nın doğalgaz noktasındaki ihtiyacını Putin ile görüşmek suretiyle bir neticeye bağlayalım dedik. Bu hafta içerisinde telefon diplomasilerimizi kurmak suretiyle inşallah bu adımı atalım. İhtiyacı zaten Sayın Başbakan'dan aldım. Bu ihtiyaca göre de adımı atacağız."

"Trump'ın ikinci dönemi hayırlı olsun"

Erdoğan, yemin edip göreve başlayacak olan Donald Trump başkanlığındaki ABD ile Türkiye'nin ilişkilerine ilişkin bir soru üzerine de şu yanıtı verdi:

"Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok çok önemli. Seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüşmem olmuştu. Bu dönemde de ara görüşme yaptık. Bugün alacağı görev ile birlikte kendisiyle ittifaklarımızı aynen devam ettirip, ısrarla Rusya, Ukrayna Savaşı'nı ben bitiririm dediğine göre Türkiye'ye ne düşüyorsa Türkiye olarak da bunu yaparız. Çünkü dünyada savaşlardan yana değiliz. Türkiye olarak barıştan yanayız. Barışla, dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbirleriyle olan dayanışması devam etsin. Bu konuda ne varsa barışta var. Savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump ile yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı ona göre atacağız. Sayın Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum."