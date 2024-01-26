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Erdoğan: F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi süreci başlıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Biden'ın talimatıyla temsilciler meclisine gönderilen F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecinin başlayacağını belirtti. Bu adımın Türkiye'nin duruşunu göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, aynı kararlılıkla yoluna devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım akşam da resmi gazetede yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz.  Oradan gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır. Attığımız adımla Kanada da İsveç de tüm batı ülkeleri Türkiye'nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olmuştur. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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