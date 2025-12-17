Haberler

Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

