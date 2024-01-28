Erdoğan: Eskişehir Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda; "Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır. Eskişehir Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren şov, ajans, milletin ortak dertlerinin istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır. Eskişehir Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacaktır. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimlerin imzası var? Bütün otoyollar, otobanları kim yaptı? AK Parti. Bundan sonra bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehirimiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar.

"SON 10 YILDA YAŞADIKLARIMIZDAN BİR TANESİ BAŞKA ÜLKENİN BAŞINA GELSE EMİN OLUN YERLE YEKSAN OLURDU"

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasinin yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olurdu. Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok.

"GÜYA DEĞİŞİM DİYE GELEN CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI IŞIK HIZIYLA TEK PARTİNİN ZİHNİYETİNE BÜRÜNDÜ"

Hem asırlık altyapı ihmallerini telafi ettik, hem de ülkemizi ikinci asrına hazırladık. CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak ve ya yerlerini yükseltmektir. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü.

"ONUN DERDİ SESSİZ SEDASIZ YENİDEN GENEL BAŞKANLIĞA DÖNMEK"

Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek. Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde. Anadolu'nun mayası bu topraklarda çalınmıştır. Haçlılara Anadolu'yu dar eden Kılıç Arslan'ın gönül dünyamızın sultanlarından Yunus Emre'nin ve daha nice devlet büyüklerinin otağı Eskişehir. Eğitimde sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, şehircilikte, çevrede ve diğer alanlarda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri Eskişehir yakından biliyor. Belediyecilikte atılım dönemini 31 Mart'ta başlatacağız.

"SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERİ OLARAK ARTIK KENDİ KARARLARINI VERME VE BU DOĞRULTUDA KENDİ ADIMLARINI ATMA İMKANINA KAVUŞAN BİR ÜLKEYİZ"

Türkiye kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme ve bu doğrultuda kendi adımlarını atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz. Dün 2023 hedefleri demiştik, bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu milletin ayağına prangalar vurulmadığında neler yapabileceğini geçtiğimiz 21 yılda dost düşman herkese gösterdik. Önümüzdeki süreçte ülkemizi her bakımdan dünyanın en güçlü devletlerin arasına sokarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız."

AKP'nin Eskişehir adayları şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu

Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp

Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü

Alpu Belediye Başkan Adayı Alparslan Kokulu

Beylikova Belediye Başkan Adayı Vahit Kara

Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık

Günyüzü Belediye Başkan Adayı Hidayet Özmen

Han Belediye Başkan Adayı Bekir Belceli

İnönü Belediye Başkan Adayı Serhat Hamamcı

Mahmudiye Belediye Başkan Adayı Murat Uçarer

Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Zeynep Güneş

Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış

Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden

Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin İlhan