Erdoğan Dünya Sağlık Örgütü Toplantısına video mesajla seslendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj yolladı. Erdoğan mesajında, "Dil ve kültür engelinin aşılmasıyla temel ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimlerin artırılması amacıyla ilgili uluslararası kuruluşların da desteğiyle 29 ilimizde 185 göçmen sağlığı merkezini faaliyete geçirdik" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra birçok ülkeden temsilciler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya video mesaj gönderdi.

"MÜLTECİLER SALGINLA BERABER AYRIMCILIĞA MARUZ KALMIŞTIR"

"MİSAFİR ETTİĞİMİZ SIĞINMACILARI KENDİ VATANDAŞLARIMIZDAN AYRI TUTMADIK"

"185 GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ'Nİ FAALİYETE GEÇİRDİK"

"15 MİLYON DOZ AŞIYI AFRİKALI KARDEŞLERİMİZE PEYDERPEY ULAŞTIRIYORUZ"

TEMENNİMİZ KÜRESEL SİSTEMDEKİ EŞİTSİZLİKLERİN BİR AN ÖNCE AŞILMASIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 2 yılda birçok ülkede yaşanan dramatik sahnelerin tekrarının önüne geçmemiz elzemdir. Temennimiz sağlık ve güvenlik başta olmak üzere küresel sistemdeki eşitsizliklerin bir an önce aşılmasıdır. Daha huzurlu, daha istikrarlı ve adil bir dünya için hatalarımızdan ders çıkartarak sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerektiği aşikardır. Göçmen sağlığı alanında yapılacak yatırımlar dirençli, kapsayıcı, uyumlu ve eşitlikçi toplumların destekleyici gücü olacaktır. Mültecilerin sağlığının hiçe sayıldığı bir dünyada sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve evrensel sağlık kapsayıcılığının gerçekleştirilmesi imkansızdır. DSÖ Avrupa Bölgesi'nde göç ve sağlık alanlarında oluşturulmaya çalışılan yeni eylem planı çalışmalarını kıymetli buluyorum. 85 milyon mülteciye sadece 3 hafta içerisinde 3 milyon insanın eklendiği bir iklimde düzenlenen toplantınızın bu konuda yeni fikirlerin yeni çözüm tekliflerinin önünü açmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.