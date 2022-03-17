ERDOĞAN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TOPLANTISINA VİDEO MESAJLA SESLENDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj yolladı. Erdoğan mesajında, "Dil ve kültür engelinin aşılmasıyla temel ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimlerin artırılması amacıyla ilgili uluslararası kuruluşların da desteğiyle 29 ilimizde 185 göçmen sağlığı merkezini faaliyete geçirdik" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra birçok ülkeden temsilciler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya video mesaj gönderdi.

"MÜLTECİLER SALGINLA BERABER AYRIMCILIĞA MARUZ KALMIŞTIR"

"MİSAFİR ETTİĞİMİZ SIĞINMACILARI KENDİ VATANDAŞLARIMIZDAN AYRI TUTMADIK"

"185 GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ'Nİ FAALİYETE GEÇİRDİK"

"15 MİLYON DOZ AŞIYI AFRİKALI KARDEŞLERİMİZE PEYDERPEY ULAŞTIRIYORUZ"

TEMENNİMİZ KÜRESEL SİSTEMDEKİ EŞİTSİZLİKLERİN BİR AN ÖNCE AŞILMASIDIR

Görüntü dökümü:

-Erdoğan'ın açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Güncel