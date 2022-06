Erdoğan: Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz

İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hamdolsun hemen her ay rekorlarla büyüttüğümüz ihracatımızı geçtiğimiz yıl 225 milyar doların üzerine çıkarmıştık. Şimdi de Mayıs 2022 itibariyle on iki aylık bazda ihracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Böylece ülkemizin dünya ihracatından aldığı payı da yüzde 1.05 seviyesine ulaştırdık. İnşallah her geçen ay bu oranı daha da yukarı taşıyacağız. Bugün Türkiye 217 ayrı ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran bir ülke haline gelmiştir. ihracatımızın sadece miktar olarak değil birim değer itibariyle yükselmesi ayrıca önemlidir. Bu tablo yüksek katma değerli ürünler ihraç etme hedefimiz. Adım adım yaklaştığımıza işaret ediyor. Türkiye'nin 2022'nin ilk çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamış vaziyette. Bu tablo ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır" dedi.

"KİMSENİN ŞAHSIYLA, TARZIYLA BİR DERDİMİZ YOK"

"PENÇE KİLİT HAREKATIYLA TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRİYORUZ"

"HER ALANDA DÜNYA İLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR TÜRKİYE VAR"

"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN İLK ON EKONOMİSİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ"

Demirören Haber Ajansı / Güncel