Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki, enflasyondaki, faizlerdeki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde 'AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin istişare ile kurulduğunu, gelecek Kasım ayında partinin 21'inci yaşını geride bırakacağını söyleyerek "Önümüze çıkan her engeli aşıyor, her mücadeleyi zaferle neticelendiriyoruz. Bu güne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız milletimizin duruşumuzu takdir ettiğini gösteriyor. Yeni bir imtihanın, 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Gelecekte yapacaklarımızı ortaya koyacak, geçmişin hesabını verecek, sonraki 5 yıl için seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Şüphesiz her seçim önemlidir, hayatidir; ama 2023 seçimleri AK Parti'nin, Cumhur İttifakının geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir" diye konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Öyle Ahlatlıbel'de yuvarlak masa etrafında toplanmakla siyaset olmuyor. Bu zat önce AK Parti'nin yaptıklarına, yapmakta olduklarına bakıyor. Sonra çıkıyor kürsüye, bunların bir kısmını iftiraya varan yalan yanlış bilgilerle eleştiriyor bir kısmını da sanki kendi akıl etmiş gibi anlatıyor. Daha masada nasıl oturacaklarına bile karar veremeyenlerin böylesine köklü reform düzenlemeleri düşünmeleri, uygulamaya geçirmeleri elbette mümkün değildir. Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlıklarına, sürekli yön değiştirmelerine artık alıştık. Milletimiz kendisinden inanıyorum ki bıktı. Umuyorum ki 2023 seçimleri ülkemizin bu karikatür tipten kurtulmasına da vesile olacaktır."