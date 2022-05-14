Erdoğan: Dijital faşizm tehdit unsuru haline gelmiştir - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ' Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen ' Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri kültür, tarih, tabiat ve medeniyetler şehri güzel İstanbul'umuzda ağırlamanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Toplantınızın ve yapacağınız istişarelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görüşleri, değerlendirmeleri ve tartışmalarıyla toplantıyı zenginleştirecek herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü toplantınız, en çok istismar ve ihmal edilen alanlardan biri olan medya konusunda işbirliğimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Malumunuz, Türk dünyası olarak geçen yıl Türk devletleri teşkilatının tesisiyle birlikte aramızdaki dayanışmayı bir üst aşamaya taşıdık. Böylece siyasetten eğitime, ekonomiden güvenlik iş birliğine kadar pek çok alanda yeni dönemin temelini oluşturduk. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi ışığında dayanışmamızı farklı sahalara teşmil ederek daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir" dedi.

"İLETİŞİM EN AZ SAVUNMA, GÜVENLİK VE SAĞLIK KADAR ÖNEMLİ BİR MESELE"

Demirören Haber Ajansı / Güncel