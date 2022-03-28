Erdoğan: Deterjan ve bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 8'e indiriyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan; deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin gündeminde iki ayrı köprüyle ilgili gelişmeler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunlardan biri 1915 Çanakkale Köprüsü diğeri de Karadeniz'in kuzeyinde süren krizin çözümü yolunda kurmaya çalıştığımız barış köprüsüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın da malum Rusya-Ukrayna müzakereleri başlıyor. İnşallah hayırlı bir neticeyle açılışını sabah yapacağız. Temennimiz odur ki sonu da hayır olsun. Liderleri de daha sonra bir araya getirmek suretiyle inşallah yola devam" dedi.