Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgelerindeki yaraları sarmaya devam ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "11 şehrimizin 124 ilçe 7 bin köy ve mahallesini vuran asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Deprem bölgelerinde hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi altyapı ve üstyapısı ile tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" dedi.

GAZİANTEP-DHA