Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgelerindeki yaraları sarmaya devam ediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 şehrin 124 ilçe, 7 bin köy ve mahallesini etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, deprem bölgelerindeki yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti. Hak sahiplerine ilk konutları teslim ederek deprem şehirlerinin altyapı ve üstyapısını tamamen ayağa kaldırana kadar çalışmaların durmayacağını söyledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "11 şehrimizin 124 ilçe 7 bin köy ve mahallesini vuran asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Deprem bölgelerinde hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi altyapı ve üstyapısı ile tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" dedi.
GAZİANTEP-DHA