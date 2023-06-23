Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: "Uçkuru kaptırmışsınız, LGBT'cisiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "koltuğuna yapışıp kalmakla," tüm muhalefeti de küresel güç odaklarına "uçkuru kaptırmak" ve "LGBT'ci" olmakla eleştirdi.