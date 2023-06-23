Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: "Uçkuru kaptırmışsınız, LGBT'cisiniz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "koltuğuna yapışıp kalmakla," tüm muhalefeti de küresel güç odaklarına "uçkuru kaptırmak" ve "LGBT'ci" olmakla eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "koltuğuna yapışıp kalmakla," tüm muhalefeti de küresel güç odaklarına "uçkuru kaptırmak" ve " Lgbt'ci" olmakla eleştirdi
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel