Erdoğan'dan Dem Parti'nin "İmralı" Ziyaretine Onay… Bir Hafta İçinde Gerçekleşecek Ziyarette İki İsmin Yer Alacağı Belirtiliyor

(TBMM) - TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan ve ardından grup toplantılarında, DEM Partililer ile terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan'ın görüşmesi çağrısı yapmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı ziyaretine "onay verdiği" belirtiliyor. Ziyaretin bir hafta içinde gerçekleşeceği ifade edilirken, İmralı'ya gidecek heyette Dem Parti'den Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın isimleri öne çıkıyor.

Kulislerde, bir süredir tartışılan Dem Parti'nin terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan ile ne zaman görüşeceği netlik kazanıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iki gün önce ziyaret için "Bütçe görüşmeleri var zaten. Bittikten sonra muhtemelen karar verilir" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı ziyaretine için "onay verdiği" kulislere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ziyaret bir hafta içinde gerçekleşecek. Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağı, eğer süreç devam ederse sonraki ziyaretlerde bu isimlerin değişebileceği belirtiliyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, İmralı'ya yapılacak ziyarette ortaya çıkacak "fotoğrafa" göre daha sonra siyasal sürecin nasıl ilerleyeceği de netlik kazanacak. DEM Parti'nin de bu süreçte tüm karar organlarında ortaya çıkacak "fotoğrafı değerlendireceği" ifade ediliyor.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama dönemine başladığı 1 Ekim'de DEM Partililerle tokalaşmıştı. Bahçeli, daha sonra 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında, Öcalan'ın TBMM'ye gelerek DEM Parti toplantısında konuşmasını ve "terörün bittiğini ilan etmesini" istemişti. Bahçeli, bu koşullarda Öcalan'ın "Umut Hakkı"ndan yararlanmasının önünün açılabileceğini ifade etmişti.

Bahçeli, 26 Kasım'daki grup toplantısında da "İmralı ile DEM Parti arasında temasın sağlanması" için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları, Adalet Bakanlığına Öcalan ile görüşmek için dilekçe vermişti.

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasında, daha önce kullandığı "Kürt kökenli vatandaşlarımız" yerine "Kürt kardeşlerim, Kürt vatandaşlar" ifadelerini kullanması da DEM Partililer arasında, sürecin olumlu ilerlemesine büyük katkı sağlayacak tarihi önemde ifadeler olarak değerlendiriliyor.