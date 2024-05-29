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Erdoğan, Özgür Özel'e yapacağı iadeiziyaretin tarihini açıkladı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iadeiziyaretin 9 Haziran'dan sonra olacağını söyledi. Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, iadeiziyaretin tarihini netleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iadeiziyaretin 9 Haziran'dan sonra olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin, "CHP Genel Merkezi'ne bir iadeiziyaret bekleniyor. Tarihi netleşti mi" sorusuna "Ayın 9'undan sonra" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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