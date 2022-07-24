ERDOĞAN'DAN AYASOFYA CAMİİ PAYLAŞIMI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının 2. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının 2. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan'ın paylaşımında, "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel