Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Açıklaması: "Bir İhtimal Pistleri Belki de Kaldırmayacağız"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesiyle ilgili "Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Ama pistlerin dışındaki mevcut yeşil alanları, biz çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, bir gencin "Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılması herkesi mutlu edecek mi?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"İNŞALLAH ÇOK ÇOK MUTLU EDECEK"

"Ben şimdiden size müjdeyi vereyim. İnşallah çok çok mutlu edecek. Bütün o bölgeye, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olarak gelip orada hafta sonlarını, hafta içlerini geçirebilecek aileler olacak. Bütün bunlarla oyun parklarıyla, kültürel merkezlerle orası çok ciddi bir güç inşallah devşirecek. O bölge zaten millet bahçesi noktasında Başakşehir, tüm oralara kadar fakir. Ama şu anda bu millet bahçesiyle ağacıyla, yeşiliyle orası çok güzel bir yer olacak. Tabi bir taraftan da yanında şehir hastanesi var. Şehir hastanesiyle onlar, iç içe olacak. Tabi şimdi şehir hastanesiyle birlikte, şimdi düşünün; bir tarafta 1006 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi. Oranın güzelliği ne ile izah edilebilir? Bütün yeşiliyle, oyun parklarıyla vesaire burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Ama pistlerin dışındaki, şu andaki mevcut yeşil alanları biz çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. Şu anda proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız."