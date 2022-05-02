ERDOĞAN: ÇÖZÜM NOKTASI İNANIYORUM Kİ TÜRKİYE OLACAKTIR

Bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'de kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilerle bayramlaşarak, sorularını yanıtladı.

BU HAFTA İÇERİSİNDE PUTİN İLE GÖRÜŞME YAPACAĞIZ

ÇÖZÜM NOKTASI TÜRKİYE OLACAKTIR

TURİZM MEVSİMİNİN TÜRKİYE'DE OLUMLU GEÇECEĞİNE İNANIYORUM

Gelen turist sayısı ile ilgili yöneltilen soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin bu konularda çok hassas ve elinden gelen desteği vereceğini de söyledi. Bu arada Körfez'le ilgili çok olumlu gelişmeler var. Son olarak Suudi Arabistan ziyaretimiz inşallah bu konuda önemli bir çıkış noktası olacak. Ben Suudi kardeşlerimizin de inanıyorum ki Türkiye'ye gelişleri çok daha artacaktır. Hızlanacaktır. Diğer alanlarda da Suudi Arabistan Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. ve bunu Muhammed bin Selman ile yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık. ve bu konuda Suudi Arabistan'dan gelecek olan inşallah kardeşlerimizin Türkiye'deki onların turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de bu yaklaşım Türkiye'ye farklı yansıyacaktır. Bundan dolayı ben turizm mevsiminin Türkiye'de çok çok olumlu geçeceğine inanıyorum. Turizm Bakanımız da bu konudaki çalışmalarını yakın markajda devam ettiriyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel