Erdoğan: "Bu Savaş, Türk Devletlerinin İkili Düzeyde Dayanışması ve İş Birliğinin Önemini Bir Kez Daha Gözler Önüne Sermiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte yaptığı açıklamada; "Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu savaş Türk devletlerinin ikili düzeyde, Türk Devletleri çatısı altındaki dayanışması ve iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i ağırladı. İmzalanan anlaşmalardan sonra iki Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İŞ BİRLİĞİMİZİ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE YÜKSELTTİK"

"Bu sene diplomatik ilişkilerimizin 30. yıl dönemini idrak ediyoruz. İmzaladığımız ortak bildiriyle iş birliğimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Türkiye ile Kazakistan gücünü müşterek tarih, dil, din ve kültür bağlamından alan iki kardeş ülkedir. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrarına ve huzuruna önem veriyoruz. Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kazakistan'ın bu badireden daha da güçlenerek çıkacağını inanıyorum. Sayın Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillenmesinde gösterdiği çaba ve irade takdire şayandır. Bu kapsamda yürütülen kapsamlı reform programını destekliyoruz. Kazak kardeşlerimizin istikrarı, huzuru ve refahı için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını tekrar çizmek istiyorum. Gerek siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel her alanda dayanışmamızı sürdürerek geleceğe omuz omuza emin adımlarla yürüyeceğiz.

"5,3 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİMİZİ KISA SÜREDE GERİDE BIRAKTIK"

Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz sene bir önceki yıla orana yüzde 58 artarak 5,3 milyarı aştı. Hedefimizi kısa sürede geride bıraktık. Birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Yarın Türk iş adamlarıyla yapacağınız toplantının bu açıdan özellikle faydalı olacağına inanıyorum.

Ulaştırmadan, karşılıklı yatırımlara, savunma sanayiden enerji eğitim ve kültüre kadar geniş iş birliği potansiyelinden faydalanma hususunda mutabık kaldık. Bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna'daki durumun bölgesel ve küresel etkilerini ele aldık.

"UKRAYNA KRİZİNİN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞLERİMİZİN ÖRTÜŞTÜĞÜNÜ İSTİŞARE ETTİK"

Krizin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki görüşlerimizin örtüştüğünü istişare ettik. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu savaş Türk devletlerinin ikili düzeyde, Türk Devletleri çatısı altındaki dayanışması ve iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Değerli kardeşimle Türk Devletleri Teşkilatı'nın yanı sıra, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda dayanışmamızı sürdürme kararlığımızı teyit ettik. Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızı Ekim ayında Kazakistan'da gerçekleştireceğiz."

KAZAKİSTAN TOKAYEV: "TÜRKİYE BAĞIMSIZLIĞIMIZI KABUL EDEN İLK ÜLKEDİR"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli konular üzerinde kapsamlı görüşmeler yaptıklarını belirtti. Tokayev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bağımsızlığımızı kabul eden ilk ülkedir. Bunu Kazak halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. Kazakistan için Türkiye'den hiçbir zarar gelmemiştir. Bugüne kadar böyle devam etti, böyle olacaktır. Yurt dışındaki ilk büyükelçiliğimiz Ankara'da açıldı. Bunun sembolik anlamı büyüktür. Kazakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30.yıldönümündeyiz. Bu dönem zarfında iş birliğimiz stratejik ortaklık halini almıştır. Türkiye, Kazakistan için çok önemli bir ortaktır.

"ALMATI'DAKİ SOKAĞA ADNAN MENDERES'İN İSMİ VERİLDİ"

Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerimizde iş birliğini geliştirmeye yaptığı katkıyı yüksek olarak değerlendiriyorum. Halkımız adına memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Altay'dan başlamış Kazak göçünün kutsal Anadolu topraklarına ulaşmasının bu sene 70. yıl dönümü olduğunu belirtmek isterim. Kardeşlerimize gününün Türkiye Başbakanı Sayın Adnan Menderes kucak açarak karşılaşmıştır. Yakınlarda Almatı şehrindeki sokağa Türkiye'nin bu saygın devlet büyüğünün ismi verildi.

Bu ziyaret siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, kültürel, insani, askeri, teknik ve birçok alanlardaki iş birliğini daha da pekiştirmeye olanak sağlayacaktır. Özellikle Trans-Hazar uluslararası taşımacılık güzergahının potansiyelini tam olarak kullanmaya iki ülke de niyetlidir. Jeo-siyasi durumun çetin bir hal aldığı bu dönemde bu güzergahın önemi daha da artmıştır. Bizler Kazak-Türk iş birliğini yeni düzeye taşımak için Genişletilmiş Stratejik İşbirliği hakkındaki ortak bildiriyi kabul ettik. Kazakistan ve Türkiye Avrasya kıtasında barış ve istikrarı sağlamak için büyük önem vermektedir. Bu bakımdan iki ülkeye uluslararası ve bölgesel düzeyde yakın bağlar kurmuştur.

"TÜRKİYE, KAZAKİSTAN'IN DIŞ TİCARET ORTAKLARININ SIRALAMASINDA İLK BEŞLİKTE YER ALMAKTADIR"

Türkiye, Kazakistan'ın dış ticaret ortaklarının sıralamasında ilk beşlikte yer almaktadır. Karşılıklı ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiyeli yatırımcılar Kazakistan ekonomisine 4 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Kazakistanlı iş adamları da Türkiye'de 1 milyar dolardan fazla yatırımda bulundu. İki ülke arasındaki ortak projelerin sayısı 150'ye ulaşmıştır. Toplam değeri yaklaşık 5.5 milyar dolardır. Bugünkü resmi ziyaretin Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağına inancım tamdır. Bağlarımızı daha da derinleştirmek için Kazakistan'da üst düzey ikili görüşme yapmak büyük önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak Türkiye Cumhurbaşkanı kıymetli Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkemizi ziyaret etmeye davet ettim."