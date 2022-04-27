Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.