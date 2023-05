Erdoğan: Biz Sağlam Durmaz, Faaliyetlerimizi Aynı Şekilde Yürütmezsek Karşı Tarafın Bu Nobran ve Faşizan Tavrıyla Sandıkların Üzerine Çökeceğinden...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri hâlde suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun 28 Mayıs’a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz sağlam durmaz, faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde bugün partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti.

Erdoğan şunları söyledi:

"BU MESELEYİ BİTİRENE KADAR EN KÜÇÜK BİR REHAVETE, BOŞLUĞA MEYDAN VERMEDEN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Görevlerini tamamlayan 27. Dönem Milletvekillerimize, bugüne kadar hizmetleri için tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın bir kısmı Meclis'teki görevine devam edecek. Diğerleriyle farklı mecralarda yine birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Ak Parti'nin her bir ferdinin katkısına, birikimine, tecrübesine, enerjisine ihtiyacı vardır. Yeni seçilen ve yeniden seçilen 28. Dönem Milletvekillerimize tebriklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak bir demokrasi sınavı verdik. Bu vesileyle seçim çalışmalarında ve seçim günü sandık başında samimi bir gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Aynı gayreti daha fazlasıyla 28 Mayıs'ta göstererek bu demokrasi şölenini taçlandıracağız. Seçim koordinasyon merkezlerimiz Cumhur İttifakı ortaklarının da katkılarıyla çalışmalarını hiç ara vermeden yürütecektir. Gerek teşkilatlarımızın programlarıyla gerek milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın kendi müstakil programlarıyla sıkı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük bir rehavete, boşluğa meydan vermeden, aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

"BİZ SAĞLAM DURMAZ, FAALİYETLERİMİZİ AYNI ŞEKİLDE YÜRÜTMEZSEK KARŞI TARAFIN BU NOBRAN VE FAŞİZAN TAVRIYLA SANDIKLARIN ÜZERİNE ÇÖKECEĞİNDEN ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun 28 Mayıs'a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz sağlam durmaz, faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Terör örgütleriyle yata kalka onların yöntemlerini, siyasette de uygulamaya başladıkları anlaşılıyor. Ülkemizde tesis ettiğimiz güven, huzur, istikrar iklimini bir türlü bozmayı başaramadıkları için kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar. İşte bakın, seçimin şu dönemdeki tablosu ortada ve hemen ardından üç şehit, beş şehit, bunlar bizi ciddi manada üzüyor. Öncellikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin zenginliklerini milletimizin her kesimiyle buluşturmak için attığımız adımlardan fevkalade rahatsızlar. Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak ülkemiz, milletimiz ve Cumhur İttifakı üzerinde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacağız. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Her biriniz kendi ilinizde zaferi ilan edeceğimiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacak, Türkiye Yüzyıl'ının inşasına omuz vereceksiniz. Sizler bu partiyi daha önce 15 seçimde sandıktan açık ara birinci çıkarmış bir kadrosunuz. Geçtiğimiz pazar günü 16 ve 17'nci seçimlerimizde de yine açık ara birinci çıkartarak partimizi ve bizi zirveye taşıdınız. Seçim sisteminin yüzde 50 artı 1 oy şartı sebebiyle 18'inci seçimimizde de bizi sandıktan açık ara birinci çıkartacağınızdan şüphe duymuyorum.

"SEÇMEN SAYISINDAKİ DAHA YÜKSEK ARTIŞ SEBEBİYLE GEÇTİĞİMİZ SEÇİMLERDE DAHA DÜŞÜK OY SAYISIYLA YÜZDE 52,6 ORANINA ULAŞIRKEN, BU DEFA YÜZDE 49,5'TA KALDIK"

Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ana aktörleri olduğu gibi diğer ittifaklarla birlikte oldukça zengin bir siyasi atmosferde geçen seçimleri hamdolsun başarıyla tamamladık. TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı 322 milletvekili ve yüzde 49,5 oy oranı ile Melis'te çoğunluğu elde etti. Buna karşılık, karşımızdaki ittifak, yüzde 35'te, onları destekleyen diğer ittifak da yüzde 10,5'ta kaldı. Böylece milletimiz ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesi gerektiğine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs'ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı. Öncelikle bu seçimlerde cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyu ile katılımda yüzde 87'yi bulan oranı ile iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin oy sayımızı yaklaşık 803 bin arttırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla yüzde 52,6 oranına ulaşırken, bu defa yüzde 49,5'ta kaldık. İnşallah ikinci turda 2018'i hem oran hem sayı olarak fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. Bunun için, öncellikle 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. İkinci turda bunlardan bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesinde gerek çay sezonunun açılmasıyla Karadeniz'de gerek benzer sebeplerle ülkemizin diğer yerlerinde kayıtlı bulundukları seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın 28 Mayıs'ta mutlaka sandık başında olmasını temin edeceğiz. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. Bunun yanında 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğimiz herkesin evine, işyerine gidecek, desteğini alacağız. İkinci turda da hep olduğu gibi sözümüzü yine doğrudan milletimize söyleyeceğiz.

"BİZ SOSYAL MEDYA MECRALARINI ÇOĞU ZAMAN BİR BATAKLIK OLARAK GÖRDÜK"

Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sergiledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen herkese yönelik bırakınız siyaseti insanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını milletimiz görüyor. CHP'li belediyeler ve bu kesime müzahir sivil toplum kuruluşları deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otelleri depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medyadaki kepazelikleri saymıyorum bile. Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde bilhassa son günlerde depremzedeler konusunda aynı mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır.

Millet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalar her zamanki gibi ülkemizin ve milletin gündemiyle uzaktan yakından ilgili değildir. Onlar tamamen başka bir havadalar. Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir. CHP Genel Başkanı bir yandan kendi partisi içindeki isyanı bir yandan ittifak ortaklarının itirazlarını bir yandan da destek aldığı diğer kesimlerini hücumlarını göğüslemeye çalışıyor. Ama bu kişide öyle bir yürek olmadığını biliyoruz. Nitekim seçim gecesi kendi elindeki veriler aynı gerçeğe işaret ettiği halde ısrarla önde olduğunu söyleyerek hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha gösterdi. Milletimiz sağ duyusuyla bu hezeyanlara kulak asmadığı için karşı tarafın maksatlı ve kötü niyetli çabaları ise ellerinde patladı. 28 Mayıs seçimlerini de bu şekilde suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız.

Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz.

Seçim dönemleri tabiatı icabı gerginliklerin yaşanabildiği, gerilimlerin zirve yapabildiği dönemlerdir. Üstelik bu seçim öncesi kimi kamuoyunun malumu olan kimi olmayan pek çok provokasyon, pek çok tuzak hazırlığı yapıldığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat birimlerimizin gayretli çalışmaları neticesinde bu sinsi niyetlerin hiçbiri de neticeye ulaşmadı. Seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği verdik. Gelişmiş demokrasiler denen ülkelerde yüzde 50'yi bile bulmayan, hatta kimi zaman çok daha komik rakamlara düşen katılım oranlarıyla mukayese edildiğinde milletimiz gerçek manada sandığa sahip çıkmıştır.

"NEREDE EKSİĞİMİZ VAR, NEREDE HATAMIZ VAR, NEREDE REHAVETE BAĞLI GERİLEME VAR, HEPSİNİ ORTAYA DÖKECEĞİZ"

Partimizin seçimlerde aldığı sonuçların il il, ilçe ilçe, sandık sandık değerlendirmesini ayrıca yapacağız. Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini milletimizde aramayacak, kendimize bakacağız. Nerede eksiğimiz var, nerede hatamız var, nerede rehavete bağlı gerileme var, hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileyebilme kabiliyetidir.

Bugün hariç, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 10 gün kaldı. İkinci tur seçim tarihi olan 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız? Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Yarın İstanbul'daki şoför esnafıyla, cuma günü hemşehri dernekleriyle bir araya geleceğiz. Hafta sonu, cumartesi-pazar deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz. Aynı şekilde salı günü deprem bölgesinde iki şehrimizi ziyaret edeceğiz. Yapılan çalışmaları yerinde görecek, vatandaşlarımızı dinleyecek, herhangi bir eksik veya talep varsa gereken talimatları vereceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Bu vatandaşlarımıza ne söz verdiysek hepsini de harfiyen ve belirttiğimiz süre içinde yerine getireceğimizde kimsenin şüphesi olmasın.

CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa, hemen bulundukları yerlerdeki valiliklere ve kaymakamlıklara başvursunlar. AFAD bu yardımların kesintisiz olarak sürmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu süreçte TBMM'nin açılışı ve kabinenin teşekkülü gibi zaman sınırı olan çalışmalarla ilgili hazırlıklarımızı da yürüteceğiz.

Allah'ın izniyle ikinci turda kazanacağımız ezici çoğunlukla kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde Türkiye Yüzyıl'ının inşasına başlayacağız.

"KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI'NIN 2 AY DAHA UZATILMASINA KARAR VERİLDİ"

Tüm dünyaya bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığı sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi."