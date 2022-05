Erdoğan: "Biz Bu Görevde Olduğumuz Sürece Siz Bu Kardeşlerimizi Bu Ülkeden Geri Gönderemeyeceksiniz"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan bu insanları biz ne Bay Kemal'in dedikleriyle ne onun yandaşlarının dedikleriyle bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz, ötelemeyiz. Bu kardeşlerimizi de kendi inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri dönecektir ama biz asla onları silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz. Biz bu görevde olduğumuz sürece siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AKP Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Önümüzdeki yaklaşık 1 yıllık süreyi en güzel şekilde değerlendirerek 16'ıncı seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Elbette her seçim önemlidir, tarihidir, kritiktir. 2002 Kasım seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıydı, 2007 seçimleri vesayetler mücadelede yeni bir safhaya geçmemizi sağlamıştı, 2011 seçimleri eser ve hizmet siyasetimizi zirveye taşımıştı, 2015 seçimleri ülkemizi yeniden eski günlere döndürmek isteyenlerle hesaplaşma zeminine dönüşmüştü, 2018 seçimleri darbe teşebbüsünün ve yeni yönetim sistemine geçişin ardından girdiğimiz ilk imtihandı. Her mahalli idareler seçimi, her halk oylaması da benzer misyonlara sahipti, 2023 seçimleri de hem ülkemizin AK Parti hükümetleri döneminin kazanımlarının bir muhasebesi hem de 2053 vizyonumuzun habercisi olarak siyasi tarihimize nakşedilecektir.

Bu seçimlere küresel krizlerin dünyadaki yönetim ve ekonomik sistemini kökünden sarstığı bir dönemde giriyoruz. Küresel kriz ülkemizin önüne tehditler yanında önemli fırsatlar da çıkardı. Vesayet düzeniyle, darbe heveslileriyle mücadele ederek milli iradenin üstünlüğünü tesis ettik. Vatan topraklarının her karışını eserlerimizle donattık. Terör örgütlerinin başını ezerek vatandaşlarımızın istikbal kaygısını ortadan kaldırdık. Kimi dalgalanmalara rağmen milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek derecede yükselttik.

"ELİNE DİLİNE DURSUN"

Tüm bu emeklerin, mücadelelerin, fedakarlıkların, altyapının asıl meyvesini toplayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. 2023 seçimlerinin öncekilere göre farkı buradan geliyor. Bu seçim AK Parti için Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır. Çünkü bu bizim hedefimiz. Muhalefet tarafının yavrularıyla beraber ülkemize tek taaddüdü ülkeyi 20 yıl öncesine götürmek, yapılmış olan her şeyi mümkünse yıkmak, yıkamadıklarını da devre dışı bırakmaktır. Daha vahimi Kılıçdaroğlu muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Kılıçdaroğlu ülkeye eser ve hizmet vermeye değil kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Bu zatın bizimle partimizle, hükümetle ilgili eleştirilerine bakıyor gerektiğinde hak ettiği cevabı veriyoruz. Ancak uzunca bir süredir bu zatın söylediklerinin yarısı yalan yarısı yanlış. Mesela dün Meclis'te çıkmış Tayyip Erdoğan Suriye meselesini Birleşmiş Milletler'de hiç gündeme getirdi mi diye soruyor. Eline diline dursun. Bu zat hiçbir Birleşmiş Milletler toplantısını takip etmemiş. Bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz çünkü bunların kalpleri mühürlü.

"BELKİ BİNLERCE GÖRÜŞME YAPTIĞIMIZDAN HABERİ YOK"

Yine dün çıkmış Tayyip Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı diyor. Avrupa ülkeleriyle bu konuda belki binlerce görüşme yaptığımızdan, müzakereler yürüttüğümüzden, bize verilip de tutulmayan sözleri yüzleri vurduğumuzdan muhakkak haberi yok. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki? Kimi mahkeme kararlarıyla, ilgili belgelerle, kimi tarafların açık beyanlarıyla yanlılığı ispatlanmış iftiraları tekrarlayıp durmak dışında bu zat ne bilir ki?

"YA BANA KATILIN YA ÖNÜMDEN ÇEKİLİN' MEYDAN OKUMASINI BEN FARKLI BİR YERE KOYUYORUM"

Bu zatın geçtiğimiz haftalarda ifade ettiği 'Kavga etmeye geliyorum' bu sözü ve bununla bağlantılı olarak 'Ya bana katılın ya önümden çekilin' meydan okumasını ben farklı bir yere koyuyorum. Siyasette mücadele anlamında kavga elbette vardır bizim 40 yılı aşan siyasi hayatımız hep bununla geçti. Gerektiğinde yedi düvelle kavga ettik, canımız pahasına bir mücadele ortaya koyduk. Bu FETO'cular bizi, kaldığımız yeri gelip bombalamadılar mı, yanımızdaki korumalarımızı şehit etmediler mi?

"TEK PARTİ FAŞİZMİ UTANCINA GERİ DÖNDÜRMEK"

Bunlar kiminle kavga etmeye geliyor, CHP'nin geçmişine bu zatın tıynetine baktığımızda kiminle kavga etmeye geldiği açıkça görünüyor, evet bunlar milletle kavga etmeye geliyor, bunlar milletin hak ve özgürlük kazanımlarıyla kavga etmeye geliyor. Ülkeye kazandırdığımız eser ve hizmetleri yerle yeksan etmenin kavgasını vermeye geliyor, Türkiye'yi yeniden tek parti faşizmi utancına geri döndürmek; zulmü, yokluğu, yoksulluğu, sefaleti hortlatmak için kavga etmeye geliyor. Bunlar yeniden milletin başına bela olmaya geliyor, buna izin vermeyeceğiz.

"DAHA SEÇİMLERİ GÖRMEDEN ZANGIR ZANGIR TİTREMEYE BAŞLADI"

Masa diye kurdukları 6 benzemez ittifakı daha seçimleri görmeden zangır zangır titremeye başladı. Daha ortak aday belirleme dirayetini gösteremeyenlerin ülkemizin hiçbir kritik meselesinde kararlı tutum ortaya koyamayacaklarını görmek için allame olmaya gerek mi var? Kimi çıkıyor ülkemizin iftihar vesilesi eserlerine sataşıyor, kimi çıkıyor vatandaşlarımızın inanç özgürlüklerine, eğitim ve kıyafet haklarına dil uzatıyor ama bunlar cambaz. Sürekli kılık kıyafetle hep savaşmışlardır. Kimi çıkıyor sığınmacı düşmanlığı üzerinden nefret suçları işliyor. Kimi çıkıyor gizleyemediği kibriyle, nobranlığıyla, hırsıyla herkesi ötekileştiriyor herkese parmak sallıyor. Kimi çıkıyor siyasi ve ekonomik krizlerin ateşiyle yanan dünyadan ülkemizin verdiği mücadeleye köstek oluyor.

"BİZ BU GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE SİZ BU KARDEŞLERİMİZİ BU ÜLKEDEN GERİ GÖNDEREMEYECEKSİNİZ"

Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan bu insanları biz ne Bay Kemal'in dedikleriyle ne onun yandaşlarının dedikleriyle bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz, ötelemeyiz. Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur ama biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Bu medeniyette muhacirlik var, ensarlık var. Bu kültürü bilerek yetiştik. Biz şu anda adeta ölümden ölüm beğen diyenlerin kovduğu, ülkelerinden kaçıp bize sığınan bu kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizi de kendi inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri dönecektir, ama biz asla onları silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal bunu böyle bilesin. Biz bu görevde olduğumuz sürece siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz.

"MİLLETİMİZ CİDDİ BİR HAYAT PAHALILIĞIYLA KARŞI KARŞIYA KALMIŞTIR"

Küresel ekonomideki sarsıntıların olumsuzluklarıyla da yüzleşiyoruz. Enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar ile tedarik zincirindeki bozulmalar tüm dünyada enflasyonu azdırmıştır. Türkiye uzunca bir süredir döviz kuru ve faiz oranları üzerinden maruz kaldığı bir saldırı ile mücadele etmektedir. Fırsatçıların sebep olduğu dengesiz fiyatlamaları da buna eklediğimizde milletimiz ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalmıştır. Karşımızdaki tablonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir, kalıcı değildir. Ülkemizin asırlık meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz."