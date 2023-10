Erdoğan: "Biz Amerika ile NATO'da Beraber Değil Miyiz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir. Biz Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Peki bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. Biz seninle NATO'da nasıl beraberiz ya? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var" dedi. Erdoğan, "AFAD, yeni yardım malzemelerinin bölgeye sevkle ilgili hazırlıkları sürdürüyor. Biz bunu yaparken, BAE, Katar, Suudi Arabistan bunları yaparken bir de bakıyoruz ki ABD ve İngiltere buraya uçak gemisi göndermeyi konuşuyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde acaba bunlar var mı? Gazze'de yerle yeksan edilen, kadın, çocuk, anne hepsi yok ediliyor. Bundan kimse dertlenmiyor. Ama biz dertliyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada şunları söyledi:

"TARİHİNDE SÖMÜRGECİLİK LEKESİ BULUNDURMAYAN BİR MİLLET OLARAK HİÇBİR AYRIM YAPMADAN AFRİKA HALKLARINI BAĞRIMIZA BASTIK"

"İlk olarak 2003 yılında Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisini uygulamaya koyduk. Ardından 2005 senesini ülkemizde 'Afrika Yılı' ilan ederek kıtayla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. Afrikalı kardeşlerimizle yeniden kucaklaşırken iş birliğimizi eşit ortaklık ve 'kazan-kazan' temelinde ilerletmeye çalıştık. Kıtaya yönelik kibirli bakış açılarını elimizin tersiyle ittik. Afrikalı kardeşlerimizle göz hizasında ilişki kurmaya, duygudaşlık geliştirmeye, birbirimizi daha çok anlamaya ihtimam gösterdik. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulundurmayan bir millet olarak hiçbir ayrım yapmadan Afrika halklarını bağrımıza bastık. Afrika açılımıyla ivme kazanan iş birliğimizi 2008 yılında Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak bütüncül bir yapıya kavuşturduk. Düzenlediğimiz 3 Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'yle ülkemizin ciddiyetini, kıta ile iş birliğimize atfettiğimiz önemi açıkça ortaya koyduk. Afrika, Türk milletinin kalbinde olduğu kadar ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdim. Her ziyaretimde Afrika'nın zengin kültürünü, insanlarının samimiyetini yokluk ve yoksulluk içinde olsalar bile Afrikalı kardeşlerimizin metanetini, gülen yüzlerinde çiçekler açan Afrikalı çocukların yaşama sevincini yakından görme imkanı buldum. Afrikalı muhataplarımın söylediği sözün ne kadar doğru olduğunu ben de bizzat tecrübe ettim. 'Bir kez Afrika'ya giden her zaman gitmek istermiş.'

"AFRİKA BİRLİĞİ'NİN G20 ÜYELİĞİNE EN BAŞINDAN BERİ TAM DESTEK VERDİK"

Tüm Afrika'daki büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık. Ankara'da 38 Afrika ülkesinin büyükelçisine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ticaret müşavirliklerimizin sayısı yakında 31'e ulaşacak. Toplam 48 Afrika ülkesiyle iş konseyleri kurduk. Ticari ve ekonomik iş birliği anlaşmamız olan ülke sayısı 48'i buldu. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması olan ülke sayısı 32'ye çıktı. Ticaretten yatırıma kültürde eğitime Afrika'yla her alanda ilişkilerimizin günden güne geliştiğini büyük bir mutlulukla müşahede ediyoruz. Afrika Birliği'nin G20 üyeliğine en başından beri tam destek verdik. Bu çerçevede Yeni Delhi'de yapılan son G20 Zirvesinde Afrika Birliği'nin üye olmasını memnuniyetle karşıladık. Afrika kıtasının küresel sistemde hak ettiği yeri alması için bundan sonra da gereken her türlü katkıyı sağlayacağımızın bilinmesini istiyorum.

"ESKİ KOLONYAL ALIŞKANLIKLAR NE YAZIK Kİ BURADA DA DEVREYE GİRDİ. AFRİKALI KARDEŞLERİMİZİN ÇEKTİĞİ SIKINTILAR, BATILI ZENGİN ÜLKELER TARAFINDAN YETERİNCE DİKKATE ALINMADI"

Küresel ve bölgesel ölçekte maalesef üzücü gelişmelere şahit oluyoruz. Afrikalı bazı liderlerin Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın barışçıl yöntemlerle sona erdirilmesi yönünde başlattığı girişime önem veriyorum. Biz de savaşın ilk gününden beri barış için çalıştık, çalışıyoruz. Karadeniz Girişimi'yle gıda krizinin daha da derinleşmesinin önüne geçtik. Girişimin uygulanma döneminde 33 milyon ton tahılın boğazlarımızdan güvenle taşınmasını temin ettik. Ancak tüm samimi çabalarımıza rağmen Afrikalı kardeşlerimizin tahıldan arzu ettiğimiz miktarda faydalanamadığını biliyoruz. Bu konudaki rahatsızlığımızı çeşitli vesilelerle muhataplarımıza ilettik. Eski kolonyal alışkanlıklar ne yazık ki burada da devreye girdi. Afrikalı kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar, Batılı zengin ülkeler tarafından yeterince dikkate alınmadı. Tahılın, Afrika ülkelerine daha adil ve daha etkin dağıtımına bilhassa önem veriyoruz. Karadeniz Girişimi'nin uzatılmamasıyla bazı Afrika ülkelerinin endişelerinin arttığının farkındayız. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile görüşmemizde bu kaygıların giderilmesi için neler yapılabileceğini konuştuk. İlk etapta 1 milyon ton tahılın kıtaya ulaştırılması için görüşmelerimiz sürüyor.

"TÜM DÜNYAYA SESLENİYORUM. 360 KİLOMETREKAREYE SIKIŞMIŞ 2 MİLYON İNSANIN ELEKTRİĞİNİ, SUYUNU, GIDASINI, YAKITINI KESMEK EN TEMEL İNSAN HAKLARININ İHLALİDİR"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkilerini yaşarken İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin, hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. Gazze'deki insani durumu kötüleştiren ablukanın bölgeyi provokasyonlara açık, hassas bir duruma getirdiği malumdur. Tüm dünyaya sesleniyorum. 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini, suyunu, gıdasını, yakıtını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecek, daha fazla acıya, gerilime, gözyaşına sebep olacaktır.

"ABD VE İNGİLTERE BURAYA UÇAK GEMİSİ GÖNDERMEYİ KONUŞUYOR. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ'NDE ACABA BUNLAR VAR MI"

İsrail yönetiminin Refah Kapısı'ndan insani yardım geçişlerine izin vermesi gerekiyor. El Ariş Havalimanı'na, içerisinde ilaç, dayanıklı gıda, konserve, çocuk bezi, su, tıbbi malzemelerin de bulunduğu bir insani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. Çatışmalar başladığından beri bölgeye intikal eden ilk yardım kargosunu götüren uçağımız bugün saat 12: 00 itibarıyla havalimanına indi. AFAD, yeni yardım malzemelerinin bölgeye sevkle ilgili hazırlıkları sürdürüyor. Biz bunu yaparken, BAE, Katar yaparken, aynı şekilde Suudi Arabistan bunları yaparken bir de bakıyoruz ki ABD ve İngiltere buraya uçak gemisi göndermeyi konuşuyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde acaba bunlar var mı? Gazze'de yerle yeksan edilen, kadın, çocuk, anne hepsi yok ediliyor. Bundan kimse dertlenmiyor. Ama biz dertliyiz. Biz dertleniyoruz. Eğer İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne zerre kadar saygınız varsa o zaman kusura bakmasınlar, herkes 'Acaba biz buraya ne gibi bir yardımda bulunabiliriz' bunu konuşmaları lazım. Ama bunların böyle bir derdi yok. Kardeş Mısır makamları ile Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Milyonlarca insan açlık tehlikesiyle karşı karşıyayken Filistinlilere yapılan insani yardımların kesilmesi yeni bir utanç lekesi olarak bu kararı alanların alnına yapışmıştır. Tüm tarafları aklı selimle hareket ederek önce ateşkesi sonrasında ise kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz. Gerek şahsım gerek Dışişleri Bakanım gerekse MİT Başkanım, rehinelerin salıverilmesi başta olmak üzere krize çıkış yolu bulmak için temaslarımızı sürdürüyoruz. Kimi aktörlerin sükuneti tesis etmek yerine ateşe benzin döken provokatif tavırları hem bizim çabalarımızı sekteye uğratmakta hem de krizi derinleştirmektedir.

"NATO'DA BERABER OLDUĞUMUZ ABD'NİN BÖLGEYE UÇAK GEMİLERİNİ GÖNDERMESİ BARIŞA, SÜKUNETE, DİYALO Ğ A, DİPLOMASİYE VE TARAFLAR ARASINDA TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİNE HİÇBİR KATKI SAĞLAMIYOR"

Gazze şu an itibarıyla mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil. NATO'da beraber olduğumuz ABD'nin bölgeye uçak gemilerini göndermesi barışa, sükunete, diyaloğa, diplomasiye ve taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamıyor. Amerika'nın Dışişleri Bakanı benim Dışişleri Bakanımla görüşme yapıyor. 'İsrail'e Dışişleri Bakanı sıfatı ile değil bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' diyor. Bu nasıl bir politikacı? Bunu söylediğin zaman sana karşındakiler de şunu söylerse 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatı ile yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin? Biz Yahudi, Türk, şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatı ile yaklaşacaksın. O çocukların halini görmüyor musun? Annelerinin babalarının ne hale geldiğini görmüyor musun? Biz bugüne kadar hiç böyle yaklaşmadık. Ülkemdeki İsrail büyükelçiliklerini her türlü koruma altına aldık. Çünkü bu tür dönemlerde her şey olabilir. Biz de ülkemizdeki büyükelçilikleri hep güvence altında tuttuk.

"BİZ ABD İLE NATO'DA BERABER DEĞİL MİYİZ? BERABERİZ. PEKİ BİZİM SİHA'MIZI ABD DÜŞÜRDÜ MÜ? DÜŞÜRDÜ. BİZ SENİNLE NATO'DA NASIL BERABERİZ"

Amerika'nın PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir. Biz Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Peki bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. Biz seninle NATO'da nasıl beraberiz ya? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var. Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir. Ülkemize yönelik terör tehdidini, terör örgütünün arkasında kimin olduğuna bakmaksızın kaynağından ortadan kaldırmakta kararlıyız. Bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz. Tiyatro oynayanları kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp kendi milli güvenliğimizi sağlamaya devam edeceğiz."