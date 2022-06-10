Erdoğan: Birleşmiş Milletler Başta Olmak Üzere Tüm Devletleri Bir Araya Getiren Yapıların Reforma Tabi Tutulması Tartışmaları Yaygınlaşıyor - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2. Dünya Savaşı sonrası kurulan siyasi ittifaklar ve güvenlik paktları sorgulanıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, tüm devletleri bir araya getiren yapıların reforma tabi tutulması tartışmaları yaygınlaşıyor. Krizlerin pençesinde kıvranan toplumlar, kendilerine yeni çıkış yolu arıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında hizmet eden tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. 30 farklı ülke ve bölgeden yaklaşık bin 200 üye belediyesiyle kocaman bir aile haline gelen birliğimiz, kendi alanında dünyanın önde gelen yapıları arasında yer almaktadır… Yeni programlar ve projelerle etki sahasını genişleten birliğimizin ülkelerimiz, şehirlerimiz ve insanlarımız arasında güçlü köprüler kurmasından memnuniyet duyuyorum. Hiç şüphesiz birliğimiz kökleri Türk Konseyi'ne dayanıyor. Türk Konseyi, 2011 yılında Almatı'da faaliyete geçmişti. Adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdik. Kökleri binlerce yıllık ortak geçmişe dayanan güçten bahsettiğimizi unutmamalıyız.

"GİDEREK ETKİSİ ARTAN KÜRESEL, SİYASİ VE EKONOMİK KRİZLER, BU TÜR İŞ BİRLİKLERİNİ DAHA KIYMETLİ HALE GETİRİYOR"

Kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Bunu başarabilirsek önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın göz bebeği haline geldiğinin görebiliriz. Giderek etkisi artan küresel, siyasi ve ekonomik krizler, bu tür iş birliklerini daha kıymetli hale getiriyor. Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği nezdinde somutlaşan iş birliğimiz, coğrafi, demokratik, ekonomik ve siyasi kapasite olarak hepimize eşsiz fırsatlar sunuyor. Yeniden yapılanan küresel yönetim sistemi içinde ülkelerimizin yerini almasını ancak bu şekilde temin edebiliriz.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BAŞTA OLMAK ÜZERE, TÜM DEVLETLERİ BİR ARAYA GETİREN YAPILARIN REFORMA TABİ TUTULMASI TARTIŞMALARI YAYGINLAŞIYOR"

2. Dünya Savaşı sonrası kurulan siyasi ittifaklar ve güvenlik paktları sorgulanıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, tüm devletleri bir araya getiren yapıların reforma tabi tutulması tartışmaları yaygınlaşıyor. Krizlerin pençesinde kıvranan toplumlar, kendilerine yeni çıkış yolu arıyor. Böyle bir iklimde bizim tarih, kültür ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmamız kadar tabi bir durum olamaz. Gizli veya açık her türlü iş birliği yapanların birliğimizin faaliyetlerine farklı gözle bakmalarını çifte standart olarak değerlendiriyorum. Şehirlerimizi, birikimlerimizi ve imkanlarımızı paylaşarak ortak evimiz haline dönüştüreceğiz.

Ülkemiz, tüm birikimini, imkanlarını ve potansiyelini sizlerle kullanmaya hazırdır. Tüm bunları siyasi bir söylem olarak değil kalbimizden kopup gelen bir hissiyat olarak ifade ediyoruz."

ANKA / Güncel