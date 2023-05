Erdoğan: Bir Önceki Gün Erzurum'daydım. Dadaşlar, Bizim Otobüsün Adeta Önünü Kestiler, Yürütmüyorlar. Dadaş Bu Dadaş, O Yürü Demezse Yürüyemezsin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul mitinginde; “Bir önceki gün Erzurum’daydım. Dadaşlar, bizim otobüsün adeta önünü kestiler, yürütmüyorlar. Fakat alana bir geldik, orada da 130 bin kişi. Dadaş bu dadaş, o yürü demezse yürüyemezsin. Ve onlarla beraber alana yürüdük. Alandaki coşku yine bir başkaydı” dedi. Erdoğan, “Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız. Şu an Bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Bunu açıklayarak, inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği İstanbul mitinginde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"14 MAYIS'TA BİRİLERİNİ EMEKLİLİĞE SEVK EDECEĞİZ"

"Biz İstanbul'u çok seviyoruz. Buradan cumhurbaşkanlığına doğru yürüdük. Şimdi sizinle beraber tekrar yollardayız. 14 Mayıs'ta birilerini emekliliğe sevk edeceğiz. Dün Maltepe'deymişler. Şimdi resmi rakamı getirdiler bana resmi rakam 1 milyon 700 bin. Şimdi de TEKNOFEST'i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları ve SİHA'ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecek. Ben size inanıyorum. Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük, bugün de milletimizle yol yürüyoruz.

"BİR ÖNCEKİ GÜN ERZURUM'DAYDIM. DADAŞLAR, BİZİM OTOBÜSÜN ADETA ÖNÜNÜ KESTİLER, YÜRÜTMÜYORLAR. FAKAT ALANA BİR GELDİK, ORADA DA 10 BİN KİŞİ. DADAŞ BU DADAŞ, O YÜRÜ DEMEZSE YÜRÜYEMEZSİN"

Bu seçim döneminde gittiğimiz her şehirde, havalimanından miting meydanına kadar attığımız her adımda milletimizin sevgisine, coşkusuna şahit olduk. İşte dün Kayseri'deydik, 135 bin kişi vardı. Oradan Mersin'e geçtim, 80 bin kişi vardı. Ama her şeyden önce yol kenarları muhteşemdi ve heyecan muhteşemdi. Hepsi kararı vermişti. Caddelerdeki, meydanlardaki bu tablo bize başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 21 yıldır hizmet verdiğimiz milletimizle aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir önceki gün Erzurum'daydım. Dadaşlar, bizim otobüsün adeta önünü kestiler, yürütmüyorlar. Fakat alana bir geldik, orada da 130 bin kişi. Dadaş bu dadaş, o yürü demezse yürüyemezsin. ve onlarla beraber alana yürüdük. Alandaki coşku yine bir başkaydı.

"BİRA ŞİŞELERİYLE, BİZİM MABEDİMİZİ KİRLETTİLER Mİ"

Gezi olaylarında İstanbul'un sokaklarına bu alçaklar ne yazdılar? 'Zulüm 1453'te başladı.' Bunlar kim? İşte, CHP. Yandaşları, bunlar duvarlara yazdılar. Benim Başbakanlık Ofisi'min karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler. Ne elde ettiler? Bunlar, Dolmabahçe'de Atik Valide Camii'ne bira şişeleriyle girdiler mi? Bira şişeleriyle, bizim mabedimizi kirlettiler mi? Loderlerle tüneller açmaya kalktılar. Ama bedelini ağır ödediler ve ödeyecekler. Öyle biz girdik, biraları devirdik. Bay bay Kemal, istediğin kadar fıçı dolusu iç, hiçbir şey seni iflah etmez. Benim milletim, ayyaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz.

"KENDİ ÜLKESİNİ GİDİP DIŞARIYA ŞİKAYET EDENLERDEN BU MİLLETİNE HAYRINA HERHANGİ BİR DÜŞÜNCE VE EYLEM OLABİLİR Mİ"

Yapacağımız çok iş var. Bu yolda yürüyecek çok mesafemiz var. 'Zulüm 1453'te başladı' yazanların mesajı açık değil mi? Montaj olduğunu bildikleri halde 17-25 Aralık'ta FETÖ ihanet çetesinin kaset kumpaslarına dört elle sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz gecesi millet darbeye direnirken, tankların arasından süzülüp gidenlerin mesajı açık değil mi? Suriye'yi yerle bir eden, kan ve ateş çemberini ülkemize taşımak için terör örgütleriyle kol kola girenlerin mesajı açık değil mi? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarına, 'Tüketmeyin. Ülke batsın' diyerek destek olanların mesajı açık değil mi? Akdeniz'de yaptığımız sondajlara, Karadeniz'de bulduğumuz gaza, Gabar'da çıkardığımız petrole gönlü razı olmayanların mesajı açık değil mi? Soruyorum size. Bunların ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği, devletimizin gücü ve bekası gibi bir gayesi olabilir mi? Kendi ülkesini gidip dışarıya şikayet edenlerden bu milletine hayrına herhangi bir düşünce ve eylem olabilir mi?

"21 YILDA, NÜFUSUMUZA EKLENEN 21 MİLYONA İŞ VE AŞ SAĞLADIK"

ABD'de 'Benzin istasyonuna gittim' deyip malum restoranda kimlerle görüştün bay bay Kemal? FETÖ'cülerle, ülkemizin savunma sanayinde kat ettiği mesafeyi kendi varlıklarına tehdit olarak görenler, bu toprakların evladı olabilir mi? Şimdi biz tüm bunlara rağmen, ülkemize 21 yılda biraz önce özetini seyrettiğimiz eser ve hizmetleri kazandırdık. 21 yılda ülkemizde milli geliri üç kat arttırdık. 21 yılda, nüfusumuza eklenen 21 milyona iş ve AŞ sağladık. 21 yılda, 10,5 milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yuvaya kavuşturduk. 21 yılda, 14,5 milyon yeni otomobil satışıyla insanlarımızı yeni araçlarının keyfiyle buluşturduk. 81 ilde açtığımız okullarla, üniversitelerle, hastanelerle, yaptığımız yollarla, tünellerle, köprülerle, havalimanlarıyla, tren hatlarıyla milletimizin tamamının hayat kalitesini yükselttik.

"KONUT VE GIDA FİYATLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇARŞI PAZARDAKİ HAYAT PAHALILIĞINI YOK SAYMIYORUZ"

Ama bunları yeterli görmüyoruz. Son dönemde ardı ardına patlayan küresel krizlerin ülkemize yansımalarından kaynaklanan sıkıntıları da biliyoruz. Deprem felaketlerinin üzerine binmesiyle kimi alanlardaki sıkıntıların da arttığının farkındayız. Emin olun, konut ve gıda fiyatları başta olmak üzere çarşı pazardaki hayat pahalılığını yok saymıyoruz. Kimi açgözlülükten kimi mevsim şartlarından kaynaklanan bu meseleleri yakından takip ediyoruz. Zamanla tüm bunların hal yoluna girdiğini muhakkak göreceğiz. Ülkemizin ve milletimizin bugüne kadarki her sıkıntısını nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz. Çünkü biz çözümün eriyiz. Çünkü biz, ülkemizin sahip olduğu imkanları en doğru şekilde değerlendirebileceğimizi biliyoruz. Çünkü biz, milletimize hizmeti ibadet mertebesinde gören bir siyaset anlayışına sahibiz. Bunun için de 21 yıldır, eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

"ŞU AN BAKANIMIZIN SENDİKALARLA YAPTIĞI GÖRÜŞMELERİN NETİCESİNİ SALI GÜNÜ İNŞALLAH KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIM"

Seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Aynı şekilde, asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat arttırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkarttık. Gelişmelere göre, bu rakamı da tekrar gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız. Şu an bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Bunu açıklayarak, inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek."