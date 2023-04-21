Erdoğan: "Bazı Parti Başkanları, Kendilerine İstanbul'da Böyle Bir Saldırı Olunca Bunu Ranta Dönüştürmenin Gayreti İçerisine Girdiler"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Çukurova İlçe Başkanlığı’na yönelik saldırıya ilişkin, “Ben, bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Yani terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Kaldı ki Çukurova, bizim ilk değildir. Yani biz, terör bölgelerinde bunları zaten AKP olarak çok yaşadık ve biz bu konuda çok şehitler de verdik. Ama bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları, böyle bir kendilerine İstanbul’da saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na yönelik saldırıya ilişkin, "Ben, bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Yani terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Kaldı ki Çukurova, bizim ilk değildir. Yani biz, terör bölgelerinde bunları zaten AKP olarak çok yaşadık ve biz bu konuda çok şehitler de verdik. Ama bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları, böyle bir kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını bugün İstanbul'daki Ayasofya Cami'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Karadeniz doğal gazı ile ilgili soruya, "Öncelikle bir ay, ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz doğal gazını milletimizle buluşturacağız. Rabbim tüm rezervimizi bereketli kılsın. Bu süreç içerisinde de ülke genelinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'mız, artık doğal gazımızın girmediği bir ilçe bırakmayacak. Bir taraftan sismik araştırmalar, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor" diye yanıtladı.

"YARIN NURDAĞI'NDAYIM. ORADAN GAZİANTEP'E GEÇECEĞİM"

Erdoğan, bayramda deprem bölgesinde olacağını belirterek, "Yarın Nurdağı'ndayım. Oradan Gaziantep'e geçeceğim. Eğer yetiştirebilirsem Hatay'a geçme durumum olacak. Bölgedeki turları devam ettireceğiz. Daha sonra da tabii açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Bu konuda İstanbul'un ilçeleriyle, Ankara'nın ilçeleriyle çalışmaları devam ettirirken şehir merkezlerimizi de Artvin, Rize'den başlamak üzere Trabzon, aynı şekilde Giresun, Ordu, Samsun, bu şekilde devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.

"BAZI PARTİ BAŞKANLARI, BÖYLE BİR KENDİLERİNE İSTANBUL'DA SALDIRI OLUNCA BUNU RANTA DÖNÜŞTÜRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNE GİRDİLER"

Erdoğan, AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıya ilişkin, "Ben, bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Yani terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Kaldı ki Çukurova, bizim ilk değildir. Yani biz, terör bölgelerinde bunları zaten AKP olarak çok yaşadık ve biz bu konuda çok şehitler de verdik. Ama bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları, böyle bir kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Biz, bütün tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz. İlk defa olan şeyler de değil. Dolayısıyla zaten İçişleri Bakanlığı'mız, Emniyet teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar" dedi.

"KIZ, GEL GEL, BUNU HER YERDE BULAMAZSIN"

Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarına çikolata ve börek ikram etti. Erdoğan, ikram sırasında bir kadın gazeteciyi, "Kız, gel gel, bunu her yerde bulamazsın" diyerek yanına çağırdı.