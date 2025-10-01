Erdoğan: Bazı muhalefet aktörlerinin gündeme getirdiği suni tartışmalar, milletimizin ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 8. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştuktan sonra DEM Parti sıralarına giderek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile el sıkıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 8. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştuktan sonra DEM Parti sıralarına giderek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile el sıkıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel