Haberler

Erdoğan: Bazı muhalefet aktörlerinin gündeme getirdiği suni tartışmalar, milletimizin ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 8. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştuktan sonra DEM Parti sıralarına giderek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile el sıkıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 8. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştuktan sonra DEM Parti sıralarına giderek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile el sıkıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi

Son günlerin en tartışmalı konusu! Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.