Erdoğan Batman'da: "Chp'ye Rağmen Batman ile Birlikte Tüm Bölgemizde Adaleti, Güvenliği ve Refahı Tesis Ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da; "Bay bay Kemal'e ve CHP'ye rağmen Batman ile birlikte tüm bölgemizde adaleti, güvenliği ve refahı tesis ettik. Artık çocuklarımız Batman'ın sokaklarında neşeyle oynuyor, dolaşıyor, özgürce koşturuyor. Batmanlı kardeşlerim ekmeğini kazanmak, evine helal rızık götürmek için gurbete gitmek zorunda kalmıyor. Batmanlı sanayiciler terör tehdidi olmadan kendi ana ocaklarına yatırım yapabiliyor. Batmanlı çiftçilerimiz toprağını ekiyor, mahsulünü topluyor. Batman'ın dağlarında, ovalarında, yaylalarında gönül huzuruyla gezebiliyor. Uzun yıllar teröristlerin cirit attığı bölgelerde artık kınalı kuzuların sesleri, çobanlarımızın yüreğinden kopan dengbejlere karışıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Batman'da miting yaptı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da katıldığı mitingde Erdoğan, şöyle konuştu:

"KÜRT İLE ZAZA'YI, ARAP İLE TÜRK'Ü, ALEVİ İLE SÜNNİ'Yİ KİMSE BÖLEMEZ, AYIRAMAZ"

"Şu anda Batman'da karşımda, yoldan gelenleri katmıyorum, onlar zaten artı, 55 bin kişi var bugün Batman'da. Ben de sizleri çok seviyorum. Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine dersi veriyor muyuz? Ben size inanıyorum. Bu işi başaracağınıza da inanıyorum.

Hiç kimse bizim aramıza giremez, aramızı açamaz. Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları, ne milli iradeye parmak sallayan Batılı dergilerin kapakları, ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri, ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları. Evet, bunların hiçbiri bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt ile Zaza'yı, Arap ile Türk'ü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez.

Çanakkale şehitliklerinde koyun koyuna yatanlar bizim atalarımızdır. Milli Mücadele'de bu toprakları işgalcilere dar edenler bizim ecdadımızdır. Cumhuriyeti bir umut olarak kuranlar, yeşertenler bizim dedelerimizdir. Tek parti CHP'si döneminde zulmedilenler, hakları ve hukukları yok sayılanlar da yine bizim büyüklerimizdir. Aynı şekilde merhum Menderes ile ilk defa kendisini insan yerine konmuş hissedenler de rahmetli Özal ile yeniden umutlananlar, merhum Erbakan hocamız ile yol yürüyenler de bizleriz, hepimiziz.

14 Mayıs 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta beraber acı çektik, mağdur olduk. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü, açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin saldırılarını beraber püskürttük.

"BENİM MİLLETİM ERDOĞAN KARDEŞİNE 'YÜRÜ, ARKANDAYIZ' DEDİĞİ MÜDDETÇE ÇIKARAMAZLAR"

Türkiye Yüzyılı'nın harcını da yine el birliğiyle beraber karacağız. Evlatlarımıza üzerinde özgürce yaşayabilecekleri, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini beraber emanet edeceğiz. Terör belasından kurtardığımız ülkemizde huzur ve güven atmosferini beraber güçlendireceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sadece ittifaklar, sadece adaylar arasında bir tercihte bulunmayacağız. 14 Mayıs'ta aynı zaman Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Tercihinizi ya her türlü riski göze alarak Kürt kardeşlerimin haklarını teslim edenlerden yana yapacağız ya da elinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan, geçmişi Kürt düşmanlığıyla dolu CHP zihniyetinden yana kullanacağız. Kardeşlerim, şu anda bir Selo var, Selo. Biliyorsunuz değil mi? Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Şimdi bay bay Kemal ne diyor? Selo'yu diyor, çıkartacağım. Yanındakiler ne diyor? 'Çıkartacağım' diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine 'Yürü, arkandayız' dediği müddetçe çıkaramazlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece çıkartamazlar. 14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın barış siyasetini, birlik siyasetini tercih edeceğiz ya da kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz.

"BENİM BATMANLI KARDEŞİM, 'SANA SÖZ' DİYEREK, YALANCI BAHAR VAAT EDENLERİN ASLINDA ZEMHERİDEN BAHSETTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİR"

Ne diyor? Londra tefecilerinden 300 milyar dolara alacakmış. İnanıyor musunuz? Adam yalancı. Yanındakiler de öyle. Akşam yalan, sabah yalan. Batman'ın tercihinin şahsımızdan ve Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağına ben yürekten inanıyorum. Benim Batmanlı kardeşim, 'Sana söz' diyerek, yalancı bahar vaat edenlerin aslında zemheriden bahsettiğini çok iyi bilir. Batman 1980'lerin, 1990'ların istikrarsız Türkiye'si ve 2003'ün huzur iklimi arasındaki farkı çok iyi bilir. Batman, ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülkeye neler kaybettirdiğini, Batmanlı'ya nasıl ağır faturalar ödettiğini çok iyi bilir. Batman tüm bunları çok iyi bildiği için de CHP ve onun ruh ikizi HDP'nin yanında değil, bizim, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında Allah'ın izniyle yer alacak.

Bay bay Kemal getirse getirse sadece Pensilvanya'ya ve Kandil'e bahar getirir. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak hapisten çıkma hayalleri kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. Bay bay Kemal'in getireceği yalancı bahar, bu millet için kara kış demektir. Milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine ben inanıyorum.

"KARDEŞLERİM, ELBETTE KULUZ. EKSİKLERİMİZ DE OLMUŞTUR"

Sizler, Erdoğan'ın verdiği mücadelenin en yakın şahitlerisiniz. Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, reform çabalarımızın nasıl baltalandığını, hak ve özgürlükler yolunda attığımız çabaların nasıl engellendiğini sizler yakından biliyorsunuz. 21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu, darbeden ihanete nelerle karşılaştığımızı, çalışma arkadaşlarımızın üzerinden kimlerin üzerimize geldiğini sizler çok iyi hatırlıyorsunuz. Kardeşlerim, elbette kuluz. Eksiklerimiz de olmuştur. Elbette yapmak isteyip de yapamadıklarımız da olmuştur. Kürt kardeşlerimizle birlikte 85 milyonun tamamı için sergilediğimiz gayreti herhalde kimse inkar etmez. Analar ağlamasın diye gerçekten çok ciddi çabalar harcadık. Bu süreçte daha önce hayal dahi edilemeyecek, telaffuzuna dahi teşebbüs edilemeyecek nice reformu hayata geçirdik. Hak ve özgürlükler noktasında, vesayetçilerin bıraktığı enkazı temizleyerek demokrasimizin standartlarını yükselttik.

"BAY BAY KEMAL'E VE CHP'YE RAĞMEN BATMAN İLE BİRLİKTE TÜM BÖLGEMİZDE ADALETİ, GÜVENLİĞİ VE REFAHI TESİS ETTİK"

Şimdi buradan tüm Batmanlı kardeşlerime söylüyorum. TRT Kürdi'den Kürtçe yayınların özgürce yapılabilmesine, seçmeli Kürtçe derslerine, üniversitelerde Kürt dili bölümlerinin açılmasına kadar, bizden önce konuşulması dahi mümkün olmayan nice adımı cesaretle biz attık, biz. Sadece hak ve hürriyetler konusunda değil, aynı zamanda ticarette, yatırımda, sağlıkta, eğitimde, istihdam, hasılı her alanda şehirlerimizi 21 yıl öncesine kadar çok farklı noktalara taşıdık. Sizler için tüm mücadeleleri verirken karşımızda bay bay Kemal'i bulduk. Hep CHP'yi, CHP zihniyeti bulduk. Bizi engellemek için her yolu denediler, her yola başvurdular. Ama biz bay bay Kemal'e ve CHP'ye rağmen Batman ile birlikte tüm bölgemizde adaleti, güvenliği ve refahı tesis ettik. Artık çocuklarımız Batman'ın sokaklarında neşeyle oynuyor, dolaşıyor, özgürce koşturuyor. Batmanlı kardeşlerim ekmeğini kazanmak, evine helal rızık götürmek için gurbete gitmek zorunda kalmıyor. Batmanlı sanayiciler terör tehdidi olmadan kendi ana ocaklarına yatırım yapabiliyor. Kendi şehirlerinin kalkınmasına destek veriyor. Batmanlı çiftçilerimiz toprağını ekiyor, mahsulünü topluyor. Batman'ın dağlarında, ovalarında, yaylalarında gönül huzuruyla gezebiliyor. Uzun yıllar teröristlerin cirit attığı bölgelerde artık kınalı kuzuların sesleri, çobanlarımızın yüreğinden kopan dengbejlere karışıyor. Nereden, nereye.

Her kim gariban, benim Kürt kardeşlerimin çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımızın kurşun sıktırmaya kalkarsa karşısında bizi bulacaktır. Her kim, emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse karşısında bizi bulacaktır. Her kim benim Kürt kardeşlerimin analarının ak sütü gibi temiz haklarına el uzatırsa karşısında bizi bulacak, Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır. Terörün gövdesi üzerimizden kalktıkça bu iklim daha da güçlenecek. Türkiye, terör belasından kurtuldukça ekonomiden demokrasiye her alanda çok daha büyük başarılara imza atacak. Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır.

Gabar'da bulduğumuz petrol rezervini bu dönemin bir işareti olarak görüyoruz. Karadeniz gazını milletimizin emrine verdiğimiz gibi, Gabar petrolünü de en kısa sürede ülkemiz ekonomisine kazandıracağız.

"51 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM YAPTIK"

Batman'a son 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 51 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Peki, bu HDP ne yaptı? Bir yatırımı var mı? CHP'nin var mı? Onlarda bol laf var ve terör var.

Batman Havalimanı. Ah ah, benim Batmanlı kardeşlerim o Batman Havalimanı'nın halini bilir değil mi? Orada şöyle tenteler vardı, o tentelerin olduğu yerin altına girerdik, orada uçak beklerdik. Hatırlıyor musunuz? Şimdi pistiyle, terminal binasıyla Türkiye'nin en modern terminal binasına Batman sahip.

"ILISU İLE BİRLİKTE ARTIK TERÖRİSTLER ORALARDAN GEÇEMEZ OLDU"

Kendi sınıfında, Türkiye'nin en büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santralini şehrimize biz kazandırdık. Öyle mi? Orası neydi biliyor musunuz? Teröristlerin geçiş yeriydi. Ilısu ile birlikte artık teröristler oralardan geçemez oldu. Yaklaşık 300 bin dekar zirai araziye hizmet veren ve yıllık 483 milyon kilowatt saat enerji üretimi olan Batman Barajı'nı hizmete aldık.

"TÜRKİYE GÜÇLENİRSE, BENİM KÜRT KARDEŞLERİM DE GÜÇLENİR"

Terörün tekrar azmaması, bölgemizdeki baharın tekrar kışa dönmemesi, yatırımların artarak sürmesi için 14 Mayıs çok önemli. Şunu lütfen unutmayın. Siyasi istikrar sadece demokrasinin değil, kalkınmanın da teminatıdır. Türkiye güçlenirse, benim Kürt kardeşlerim de güçlenir. Batman ne kadar huzurlu olursa diğer 80 vilayetimiz de huzur bulur. Sizlerden 14 Mayıs'ta iradenize ve geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa gidecek ve son 21 yıldır olduğu gibi tercihinizi yine ehil, dürüst ve samimi kadrolardan yana kullanacağız. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının yalanlarına asla prim vermeyeceğiz.

Soğukkanlı olacağız, sabırlı olacağız. Metanetle hareket edeceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine asla kapılmayacağız. Hepsinden önemlisi çok çalışacağız. Önümüzdeki 3 günü çok iyi değerlendireceğiz. Bu işi kadınlar bitirecek, kadınlar. Her zaman ne diyorum? 'Kale içeriden fethedilir.' Kalenin içerisinde kimler var? Hanımlar var. İşi siz bitireceksiniz. Koalisyon masasının gerçek yüzünü eşe, dosta, akrabaya tek tek anlatacağız."