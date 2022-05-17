Erdoğan, Bae Devlet Başkanı ile Bir Araya Gelerek, Al Nahyan'ın Vefatı Nedeniyle Taziyelerini İletti - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle yaptığı Abu Dabi ziyaretinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir araya gelerek, taziyelerini ilettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir araya gelerek, taziyelerini iletti."