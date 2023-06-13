Erdoğan Azerbaycan'da, Kılıçdaroğlu TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında İlham Aliyev ile görüşecek ve Savunma Bakanlığı Hava Komuta Merkezi'ni ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. TBMM Genel Kurulu toplanacak ve MHP Grup Toplantısı gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil ihalesi düzenleyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. A Milli Futbol Takımı Letonya ve Galler ile hazırlık maçlarına devam edecek. TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off Finali ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi ilk maçı yapılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fahri Hıyaban, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Erdoğan, resmi törenle kendisini karşılayacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.

Ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Hava Komuta Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ciro, perakende satış ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, 16 Haziran'da Letonya ve 19 Haziran'da Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off Finali'nde, Armoni Alanya Kestelspor ile Karaman FK karşı karşıya gelecek ve gruptan 2. Lig'e yükselecek ikinci takım belli olacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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