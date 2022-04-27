Erdoğan: Avrupa'da Irkçı Partilerin Tek Başına İktidara Gelme Seviyesinde Desteklere Ulaşmaları Üzüntü ve Kaygı Verici

İSTANBUL (ANKA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici bir tablodur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda bugün yapılan İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmasına Kadir gecesini tebrik ederek başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul Mushafı Tanıtım Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Bu eser, İslam medeniyetinde bu alanda ekol haline gelmiş 10 farklı dönemin yeniden yorumlanmasıyla hazırlanmıştır. Türk-İslam sanatının en güzide eserlerinden biri olarak tarihimizdeki yerini alacağına inandığım İstanbul Mushafı'nı hazırlayan Hüseyin Kutlu Hoca'mızı şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum.

"AVRUPA'DA IRKÇI PARTİLERİN TEK BAŞINA İKTİDARA GELME SEVİYESİNDE DESTEKLERE ULAŞMALARI ÜZÜNTÜ VE KAYGI VERİCİ"

Dünyanın son birkaç asrına Avrupa ve Amerika merkezli Batı medeniyetinin damga vurduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu sürecin elbette kölelikten katliamlara, sömürüden istismara kadar uzanan boyutları var. Ama Batı medeniyeti, dünyayı asıl sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, yani modern tabiriyle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir. Teknolojinin bizatihi kendisiyle muhteviyatının ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Mesela interneti, sosyal medyayı kullanmak herkesin hakkıdır.

Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden, zulümlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin yükselişe geçtiği bir döneme geçti. Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici bir tablodur.

"HAYSİYETİMİZE SALDIRANA EYVALLAH EDECEK DEĞİLİZ"

Medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetini harekete geçirerek maruz kaldığımız önyargıların, ithamların, dayatmaların, hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz.

Devletimizi güçlendirerek, ekonomimizi geliştirerek, siyasi ve sosyal birliğimizi tahkim ederek mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu yaparken asıl mesafe kat etmemiz gereken yumuşak güç alanlarını; sanatı, kültürü, edebiyatı, akademiyi, medyayı, sporu ihmal etmeyeceğiz. Ülkenin temel altyapı eksikliklerini tamamladıkça, milletin demokrasi ve özgürlük taleplerini karşıladıkça vaktimizi ve enerjimizi bu alana daha çok vermeye başlarız.

"BİLİM İNSANLARIMIZ, SANATÇILARIMIZ, ULUSLARARASI ALANDAKİ BAŞARILARIYLA TAKDİR TOPLUYOR"

Birileri rahatsız olabilir. Varsın rahatsız olsunlar. Ama biz, o izi sürmekten geri duramayız. Hatta televizyon dizilerinden müziğe, sinemadan bilgisayar oyunlarına kadar geniş bir alanda özgün kültür ve sanat içeriklerimizle dünyaya açıldık. Bilim insanlarımız, sanatçılarımız, edebiyatçılarımız, sivil toplum temsilcilerimizi uluslararası alandaki çalışmaları ve başarılarıyla takdir topluyor."