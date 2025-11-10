Erdoğan: Atatürk'ün Mirası ve Siyasi Cepheleşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk, en büyük ve en kalıcı eserinin hepimizin ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyet'i olduğunu, 100 sene önce ilan etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru bizzat Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır. Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyet ile özdeşleştirenlerin özellikle son birkaç aydır bu konuda oldukça kötü bir sınav verdikleri görülüyor.