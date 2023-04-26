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Erdoğan: Ankara-Sivas hızlı treni mayıs sonunu kadar ücretsiz

Erdoğan: Ankara-Sivas hızlı treni mayıs sonunu kadar ücretsiz

Güncel Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas yüksek hızlı treninin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas yüksek hızlı treninin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seferlerine başlayan Ankara-Sivas yüksek hızlı treniyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Güncel Haberler

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